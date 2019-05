Brytyjskie ministerstwo spraw wewnętrznych opublikowało dane dotyczące liczby złożonych wniosków o status osiedlonego. Taki wniosek muszą złożyć obywatele Unii Europejskiej, którzy po brexicie pragną pozostać w Wielkiej Brytanii.

Polacy zajmują w tym zestawieniu ostatnie miejsce. Według opublikowanych danych zestawienia, niecałe 3 proc. Polaków dopełniło tej procedury, a jest ich na Wyspach około miliona.



Dla porównania prawie 20 proc. mieszkających w Wielkiej Brytanii Bułgarów już wystąpiło z prośbą o przyznanie statusu osiedlonego.



Dane te jednak pochodzą z systemu elektronicznej rejestracji, kiedy był on jeszcze w fazie rozruchowej. Uspokaja także fakt, że obywatele Unii Europejskiej, którzy pragną zostać w Wielkiej Brytanii po brexicie mogą składać takie wnioski do końca przyszłego roku. Dopiero po upłynięciu tego terminu nie będą one uwzględniane.