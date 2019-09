Burzliwa debata w PE w kwestii praworządności. "Nie do zaakceptowania jest nagonka, która rozpętano wobec sędziów, którzy przyjechali do Brukseli, żeby rozmawiać ze mną" - mówił Frans Timmermans podczas debaty w Parlamencie Europejskim w sprawie praworządności. Padło porównanie do nazistów.

