Z sondażu przeprowadzonego przez pracownię IBRIS dla „Dziennika Gazety Prawnej” i RMF FM wynika, że Marian Banaś powinien podać się do dymisji z funkcji prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Takiego zdania jest ponad 73 proc. badanych.

Marian Banaś / Leszek Szymański / PAP

W sondażu na temat Mariana Banasia badanym zostały zadane trzy pytania. W pierwszym, respondenci zostali zapytani, czy słyszeli o niejasnościach wokół oświadczenia majątkowego prezesa NIK Mariana Banasia. 75,2 proc. badanych odpowiedziało, że słyszało o tej sprawie. 24,8 procent nic nie wie na ten temat.

Czy słyszał Pan/i o niejasnościach wokół oświadczenia majątkowego prezesa NIK Mariana Banasia? | amCharts

Na pytanie, czy w związku z aferą Mariana Banasia, urzędnik powinien podać się do dymisji, ponad 73 proc. badanych odpowiedziało twierdząco. 12.2 procent stwierdziło, że nie ma do tego podstaw. 14,6 proc. badanych nie ma zdania na ten temat.

Czy Banaś powinien podać się do dymisji | amCharts

W trzecim pytaniu IBRIS zapytał respondentów o sytuację, w której Marian Banaś, mimo zamieszania wokół jego osoby, nie podaje się do dymisji. Czy w tym wypadku Sejm powinien zmienić prawo, by móc go odwołać?

Jeśli nie podda się dymisji czy Sejm powinien zmienić prawo, by go odwołać ? | amCharts

Ponad połowa badanych (50,2 proc.) odpowiedziała, że nie, bo prawo nie powinno być zmieniane pod jedną osobę. 32,4 proc. jest zdania, że Sejm powinien w tym wypadku podjąć odpowiednie działania legislacyjne. 3,4 proc. odpowiedziało, że nie widzi powodu, żeby zmieniać prawo, a 14 procent nie ma zdania na ten temat.