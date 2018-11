Radio RMF FM dołączy 11 listopada - w samo południe - do akcji śpiewania hymnu narodowego. W ten wyjątkowy sposób uczcimy przypadającą w tym roku setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości

Flagi narodowe / Jakub Kaczmarczyk / PAP

Pomysłodawcą i koordynatorem akcji "Niepodległa do hymnu" jest Biuro Programu "Niepodległa". W ramach tego niezwykłego wydarzenia - 11 listopada o godzinie 12:00 - w całej Polsce i w wielu miejscach na świecie - zaśpiewamy Mazurka Dąbrowskiego.



Hymn zabrzmi podczas oficjalnych uroczystości państwowych i podczas niewielkich uroczystości lokalnych w kraju i za granicą. Mazurka wyemitują stacje radiowe - w tym RMF FM - i zagrają orkiestry straży pożarnej, wojska, policji.

Zespoły polskich teatrów, oper, filharmonii również planują zaproszenie lokalnych społeczności do wspólnego świętowania.



Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Kimkolwiek jesteśmy. Gdziekolwiek będziemy. Tym z Państwa, którzy zastanawiają się jeszcze, jak świętować setną rocznicę odzyskania niepodległości przypominam, że 11 listopada w samo południe, od morza do Tatr, będziemy śpiewać polski hymn. 11 listopada o 12.00 zaśpiewajmy hymn. Razem. Bo niepodległa jest dla wszystkich - głosi spot akcji. Zobaczcie:

Wideo youtube

W 1989 roku Święto Niepodległości przywrócono ustawą sejmową

Pierwsze obchody Święta Niepodległości odbyły się 11 listopada 1919 roku. W 1937 roku Sejm RP ustanowił państwowe obchody Święta Niepodległości. Ustawa z 23 kwietnia tego roku głosiła, że "Dzień 11 listopada, jako rocznica odzyskania przez Naród Polski niepodległego bytu państwowego i jako dzień po wsze czasy związany z wielkim imieniem Józefa Piłsudskiego, zwycięskiego Wodza Narodu w walkach o wolność Ojczyzny - jest uroczystym Świętem Niepodległości".



W latach 1939-44 oficjalne lub jawne obchodzenie Święta Niepodległości było niemożliwe. W roku 1945 władze komunistyczne świętem państwowym uczyniły dzień 22 lipca, rocznicę ogłoszenia Manifestu PKWN.



W okresie PRL Święto Niepodległości zostało zakazane. Jakiekolwiek próby kultywowania obchodów dnia 11 listopada groziły surowymi represjami ze strony władz. Mimo to, w latach 70. przed Grobem Nieznanego Żołnierza odbywały się patriotyczne manifestacje, które władze uznawały za nielegalne zgromadzenia. Po raz ostatni zostały one rozpędzone przez milicję w 1988 roku, w 70. rocznicę odzyskania niepodległości.



Święto Niepodległości 11 listopada przywrócono ustawą sejmową w 1989 roku. Obecnie jest dniem wolnym od pracy, uroczyście świętowanym w całym kraju. Centralne obchody, w których uczestniczą przedstawiciele najwyższych władz państwowych, są organizowane przed Grobem Nieznanego Żołnierza na pl. Piłsudskiego w Warszawie.

(m)