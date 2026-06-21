"Powinni liczyć się ze słowami". Iran reaguje na groźby Trumpa

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"Lepiej aby, liczyli się ze swoimi słowami, nasze siły zbrojne są gotowe im odpowiedzieć w inny sposób" - ostrzegł Amerykanów Ghalibaf. Agencja AFP zauważyła, że jego wpis jest pośrednią odpowiedzią na słowa Trumpa.
Także w niedzielę amerykański przywódca zagroził, że powróci do ataków na Iran, jeśli kraj ten nie powstrzyma Hezbollahu. Groźba została wystosowana w momencie gdy w Szwajcarii trwało spotkanie delegacji USA i Iranu. Na ich czele znaleźli się wiceprezydent J.D. Vance oraz właśnie przewodniczący irańskiego parlamentu Ghalibaf.
Wstępne porozumienie Iranu z USA
Wstępne porozumienie między USA i Iranem, zawarte w nocy z 17 na 18 czerwca, mówi o zawieszeniu broni na wszystkich frontach, w tym w Libanie, gdzie Izrael walczy z Hezbollahem. Władze Izraela podkreślają, że nie są stroną porozumienia i ich wojska pozostaną w Libanie tak długo, jak uznają, że jest to konieczne. Hezbollah, którego reżim w Teheranie jest protektorem, sprzeciwia się wszelkiej obecności wojsk izraelskich w Libanie.
W piątek ogłoszono kolejne zawieszenie broni w Libanie, jednak już w sobotę w izraelskich atakach na południu kraju zginęło według różnych szacunków od 40 do 45 osób.
Groźby Trumpa
"Iran musi natychmiast powstrzymać swoją wysoko opłacaną bojówkę zastępczą ("proxies") w Libanie przed sprawianiem kłopotów. Jeśli tego nie zrobią, uderzymy w Iran ponownie z wielką siłą, tak jak w zeszłym tygodniu, tylko mocniej!!!" - napisał Trump w krótkim poście na platformie Truth Social.
Wypowiedź zamieścił w momencie trwania rozmów USA z Iranem na temat końcowego porozumienia pokojowego. Stojący na czele delegacji amerykańskiej wiceprezydent J.D. Vance powiedział, że tylko w ostatnich godzinach w rozmowach dokonał się duży postęp.
To o co prezydent (Trump) poprosił nas, abyśmy zrobili, to rozpoczęli nowy rozdział, żeby zmienić nasze relacje z narodem irańskim i wyciągnąć rękę do Irańczyków, aby im powiedzieć, że jeśli ich przywódcy są gotowi odejść od roli destabilizatorów regionalnych, a także są gotowi trwale porzucić wszelkie ambicje uzyskania broni nuklearnej, to USA są gotowe przetransformować fundamentalnie swoje relacje z ich krajem - powiedział wiceprezydent USA na początku spotkania z delegacją irańską.
Walki Hezbollahu z Izraelem były dotąd głównym czynnikiem utrudniającym rozmowy. Trump wielokrotnie w ostatnich dniach wyrażał frustrację z powodu izraelskich ataków na Hezbollah, twierdząc, że Izrael powinien zastosować bardziej miękkie podejście.
Wstępne porozumienie między Stanami Zjednoczonymi a Iranem mówi o zawieszeniu broni na wszystkich frontach, w tym w Libanie. Zakłada również, że strony zobowiązują się do powstrzymania od użycia siły, ale również groźby użycia siły.