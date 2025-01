"Podnieście wysoko swoje głowy. Europa była, jest i będzie wielka" - tymi słowami premier Donald Tusk zwrócił się do Europejczyków podczas debaty w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. Szef rządu prezentował założenia polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, przebiegającej pod hasłem "Bezpieczeństwo, Europo!".

Donald Tusk w PE / RONALD WITTEK / PAP/EPA

Dzisiaj być może najważniejsze słowa, jakie powinny paść tu w Parlamencie Europejskim, to słowa skierowane wprost do Europejek i Europejczyków: podnieście wysoko swoje głowy. Europa była, jest i będzie wielka - mówił Donald Tusk.

Premier podczas swojego wystąpienia zwrócił jednocześnie uwagę, że "nastrój niepewności, czasami dezorientacji" jest odczuwalny w każdym zakątku naszego globu. Możemy dzisiaj mówić o pewnym kryzysie ducha - powiedział.



Jak podkreślił Tusk, Polska wybrała na motto swojej prezydencji w Radzie UE słowa "Bezpieczeństwo Europo", bo jest to - jak powiedział - też próba odpowiedzi na ten moment "globalnego zawahania".



Żyjemy w warunkach konfliktu tuż przy naszych granicach. Mamy gwałtowny i czasami niekontrolowany, szczególnie przez zwykłych ludzi postęp cywilizacyjny. Wszystko to powoduje, że niektórzy z obywateli Europy jakby czuli, że stracili grunt pod nogami. A więc mówimy o kryzysie pewnych emocji pozytywnych i kryzysie ducha, ale przecież obiektywnie rzecz biorąc Europa nie ma żadnych powodów do kompleksów - ocenił polski premier.

Jak dodawał Tusk, jeśli demokracja ma przetrwać, to nie może kojarzyć się ludziom z bezsilnością w kwestii ochrony naszych granic. UE musi być silna. W polityce ktoś słaby jest godny pogardy - zaznaczył.

Tusk komentuje słowa Trumpa

Tusk odniósł się też do wezwania prezydenta USA Donalda Trumpa o podniesieniu wydatków na obronność. Traktujmy to jako pozytywne wyzwanie. Chcę wam powiedzieć, że tak naprawdę tylko sojusznik może życzyć swojemu sojusznikowi, żeby był silniejszy - powiedział Tusk w PE.



Premier dodał, że kiedy słucha wypowiedzi zza oceanu, to uważa, że nikt w Europie nie powinien się irytować wskazaniami Trumpa o tym, że Europa powinna podnieść wydatki na obronność. Parafrazując Kennedy'ego: nie pytajcie, co Ameryka może zrobić dla naszego bezpieczeństwa, pytajmy, co sami możemy zrobić - powiedział Tusk.



Premier dodał, że UE nigdy nie bała się skoków w nieznane i że to nie musi być przekleństwo. Przywódcy innych potęg jak Donald Trump mówią z dumą o dokonaniach swoich państw, Europa także ma prawo tak samo głośno i dosadnie mówić o swojej wielkości - skomentował szef polskiego rządu.