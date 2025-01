Sąd Okręgowy w Warszawie nie przychylił się do wniosku o przyznanie listu żelaznego byłemu prezesowi Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Michał K. jest podejrzany w śledztwie w sprawie nieprawidłowości w tej instytucji. "Będziemy tę decyzję skarżyć" - zapowiedział jego obrońca mec. Luka Szaranowicz.

Michał K. / Leszek Szymański / PAP

Pierwszy raz warszawski sąd zajmował się wnioskiem 1 października 2024 r. i odmówił wydania listu żelaznego Michałowi K. Sąd uznał wówczas, że uniemożliwia to sprzeciw prokuratora. Chodzi o wprowadzone trzy lata temu przepisy mówiące, że list żelazny może być wydany na wniosek prokuratora albo przy braku jego sprzeciwu.

Nie podzielamy poglądu, że istnieje negatywna przesłanka, będziemy się odwoływać do Sądu Apelacyjnego w Warszawie - informował wówczas obrońca Michała K. mec. Luka Szaranowicz.

Zgodnie z zapowiedzią obrona zaskarżyła to postanowienie. Sąd Apelacyjny w Warszawie 9 grudnia zdecydował o jego uchyleniu i przekazał sprawę sądowi I instancji do ponownego rozpoznania.

Nie udało nam się przekonać Sądu Okręgowego w Warszawie do naszych racji. Sąd nie przychylił się do wniosku o zastosowanie instytucji listy żelaznego, a my będziemy tę decyzję skarżyć, tak jak już miało to miejsce w przeszłości. Miejmy nadzieję, że tak jak w przeszłości przyniesie ta skarga powodzenie - poinformował w środę po posiedzeniu mec. Luka Szaranowicz, obrońca Michała K.

Drugi z obrońców byłego szefa RARS mec. Adam Gomoła podkreślił z kolei, że Sąd Okręgowy w Warszawie ponownie przyjął, że sprzeciw prokuratora, co do listu żelaznego jest wiążący. W tym zakresie to stanowisko Sądu Okręgowego w Warszawie stoi w oczywistej sprzeczności z postanowieniem Sądu Apelacyjnego w Warszawie - przekazał mec. Gomoła.

Dodał, że argumenty Sądu Okręgowego w Warszawie obrony nie przekonują."Nasz klient od kliku miesięcy przebywa w areszcie ekstradycyjnym i deklaruje wolę złożenia wyjaśnień okoliczności tej sprawy, a to powoduje, że ten wniosek powinien zostać uwzględniony, zwłaszcza, że obrona proponowała poręczenie majątkowe, które jest w stanie zabezpieczyć prawidłowy tok postępowania - powiedział mec. Gomoła.

Doprecyzował, że proponowane poręczenie majątkowe wynosiło ponad milion złotych.

Afera w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych

Prokuratura 22 sierpnia poinformowała, że w śledztwie w sprawie nieprawidłowości w RARS wydała postanowienie o przedstawieniu zarzutów b. szefowi Agencji Michałowi K. i Pawłowi S. Chodzi o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, niedopełnienie obowiązków i przekroczenie uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Miejsce pobytu obu podejrzanych było nieznane.

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód na wniosek prokuratora zgodził się wtedy na aresztowanie Michała K., co pozwoliło na wszczęcie poszukiwań listem gończym i wydanie europejskiego nakazu aresztowania. 2 września K. został zatrzymany w Londynie. Polska zwróciła się o jego ekstradycję.

Sąd magistracki londyńskiej gminy Westminster 10 września nie zgodził się na zwolnienie za kaucją Michała K.

Śledztwo w sprawie nieprawidłowości w RARS wszczęto 1 grudnia 2023 r. i prowadzi je obecnie Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach. Dotyczy ono m.in. przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez pracowników RARS podczas organizowania i realizowania zakupu towarów, a tym samym działania na szkodę interesu publicznego od 23 lutego 2021 r. do 27 listopada 2023 r. w Warszawie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

Podstawą wszczęcia śledztwa były zgromadzone przez CBA materiały o charakterze niejawnym i dwa zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa złożone przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF). Na dalszym etapie śledztwa GIIF złożył dwa kolejne zawiadomienia o podejrzeniu "prania brudnych pieniędzy".

W lipcu prokuratura postawiła zarzuty dwóm innym osobom w sprawie RARS: dyrektorce biura zakupów Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Justynie G. i kierowniczce z tego biura Joannie P. Zarzuty dotyczą przekroczenia uprawnień w związku z pełnieniem funkcji publicznych, co miało polegać na preferencyjnym traktowaniu niektórych kontrahentów RARS w związku z realizacją grantu unijnego w kwocie 114 mln euro na dostawę agregatów prądotwórczych dla Ukrainy.

Czym jest list żelazny?

List żelazny to specjalny dokument przyrzekający oskarżonemu pozostawanie na wolności do czasu prawomocnego zakończenia procedury karnej w zamian za co oskarżony zobowiązuje się odpowiadać w procesie z wolnej stopy.