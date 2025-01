Osiem osób, w tym troje dzieci w wieku od 2 do 7 lat, podtruło się tlenkiem węgla w Opocznie (Łódzkie). Siedem z nich trafiło do szpitala. Okazało się, że w mieszkaniu ogrzewanym piecem typu koza zasłonięta była wentylacja.

Zdjęcie ilustracyjne / shutterstock /

W środę po godz. 6 rano służby ratownicze zostały wezwane na ul. Staromiejską w Opocznie (Łódzkie).

W parterowym budynku, który ogrzewany był piecem typu koza, przebywało osiem osób - pięcioro dorosłych w wieku od 25 do 28 lat oraz troje dzieci w wieku od 2 do 7 lat.

Siedem osób, w tym troje dzieci, zostało przewiezionych do szpitala z powodu podtrucia czadem. Jedna osoba odmówiła hospitalizacji. Pracujący na miejscu strażacy stwierdzili, że doszło do emisji tlenku węgla z pieca na paliwo stałe. W mieszkaniu nie było czujki tlenku węgla. Stwierdzono też, że zakryta jest wentylacja - poinformował Jędrzej Pawlak, rzecznik KW PSP w Łodzi.

Konieczna wentylacja

Brak wentylacji w pomieszczeniach mieszkalnych jest bardzo niebezpieczny - podkreślają strażacy.

Brak odpowiedniej wentylacji w sezonie grzewczym to prosta droga do tragedii. Każdy piec, szczególnie typu koza, potrzebuje ogromnej ilości powietrza do spalania, a jego brak może skutkować powstawaniem tlenku węgla - cichego zabójcy. Dlatego zawsze dbaj o sprawną wentylację i zamontuj czujkę dymu oraz czadu - te proste kroki mogą uratować życie - podkreśla st. bryg. Karol Kierzkowski, rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Od 1 listopada 2024 r. w Łódzkiem doszło do 54 zdarzeń związanych z zatruciem tlenkiem węgla. Zmarły dwie osoby, a 32 trafiły do szpitali.

W obecnym sezonie grzewczym (od 1 października 2024 r. do 21 stycznia 2025 r.) strażacy w Polsce odnotowali 1489 interwencji związanych z emisją tlenku węgla.

W tym czasie 29 osób zmarło z wyniku zatrucia czadem, a 621 kolejnych uległo zatruciu i trafiło do szpitali.