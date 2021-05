Marszałek Sejmu Elżbieta Witek wyznaczyła termin do czwartku, 27 maja, na ponowne zgłaszanie kandydatów na nowego Rzecznika Praw Obywatelskich - dowiedziała się PAP. Do tej pory parlament czterokrotnie, bezskutecznie próbował powołać nowego RPO.

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek na sali obrad Sejmu w Warszawie / Mateusz Marek / PAP

"Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 30 ust. 3 pkt 5 Regulaminu Sejmu, ponownie wyznaczyłam termin na składanie wniosków w sprawie kandydatur na Rzecznika Praw Obywatelskich do dnia 27 maja 2021 r. (czwartek) do godz. 16.00" - czytamy w piśmie marszałek Sejmu skierowanym do przewodniczących klubów parlamentarnych.



PAP dotarła do pisma skierowanego do przewodniczącego klubu Lewicy Krzysztofa Gawkowskiego; jest ono datowane na poniedziałek, 24 maja.

Marszałek Sejmu zaznaczyła w piśmie, że zgodnie z Regulaminem Sejmu do wniosku dołącza się uzasadnienie, dane o kandydacie oraz jego zgodę na kandydowanie.





Kolejna nieudana próba powołania Rzecznika Praw Obywatelskich

W połowie maja Senat nie wyraził zgody na powołanie posła PiS Bartłomieja Wróblewskiego na Rzecznika Praw Obywatelskich.

Parlament wcześniej już trzykrotnie, bezskutecznie, próbował wybrać następcę Bodnara. Dwukrotnie jedyną kandydatką była mec. Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, która była wspólną kandydatką KO, Lewicy i Polski 2050 Szymona Hołowni, nie uzyskała ona jednak poparcia Sejmu. Za trzecim razem Sejm powołał na RPO kandydata PiS, wiceszefa MSZ Piotra Wawrzyka, jednak Senat nie wyraził na tę kandydaturę zgody.

RPO powołuje Sejm za zgodą Senatu na wniosek marszałka Sejmu albo grupy 35 posłów. Jeżeli Senat odmówi wyrażenia zgody na powołanie Rzecznika (na podjęcie uchwały wyrażającej zgodę lub sprzeciw ma miesiąc), Sejm powołuje na to stanowisko inną osobę.