Silne burze, którym towarzyszą ulewne opady deszczu, przechodzą dziś nad południowo-wschodnią częścią Polski. Miejscami padało tak mocno, że woda wdarła się do piwnic. W powiecie bieszczadzkim na drogę zeszła nawet lawina błotna.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak poinformował dyżurny Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Piotr Dziekan, lawina błotna tarasuje przejazd na odcinku około 100 metrów.

Na drogę powiatowa między połoninami: Caryńską i Wetlińską spłynęło błoto wymieszane z konarami drzew, które tarasują przejazd. Na miejscu pracują służby - wyjaśnił.

Do godz. 17:00 podkarpaccy strażacy interweniowali 37 razy. Najwięcej zgłoszeń otrzymali z powiatów: bieszczadzkiego, jarosławskiego, leskiego, przeworskiego oraz sanockiego.

Działania, jakie prowadziły zastępy strażackie, to usuwanie z dróg powalonych drzew i połamanych gałęzi, udrażnianie przepustów czy wypompowywanie wody z piwnic. Woda wdarła się również do kotłowni szkoły w Sanoku.

W Baligrodzie (pow. leski) w ciągu sześciu godzin spadło 64 litrów wody na metr kwadratowy - dodał dyżurny Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Ostrzeżenia IMGW

Jeśli chodzi o województwo podkarpackie, to w powiatach bieszczadzkim, leskim i sanockim do godz. 8:00 we wtorek obowiązuje ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia przed silnym opadami deszczu i burzami.

Aktualne ostrzeżenia IMGW można znaleźć TUTAJ .