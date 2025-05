Środa

W środę zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, tylko na wschodzie i w centrum rozpogodzenia. W północno-zachodniej połowie kraju i w Karpatach przelotne opady deszczu. Jeszcze dość ciepło. Temperatura maksymalna to od 18 st. C do 21 st. C. Wiatr powieje słaby i umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni.

Czwartek

W czwartek ponownie się ochłodzi. Zachmurzenie będzie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu, a na południowym wschodzie z burzami.

Temperatura maksymalna od 11 st. na Wybrzeżu do maksymalnie 21 st. na południowym wschodzie. Wiatr powieje słaby i umiarkowany, porywisty, zachodni i południowo-zachodni.

Nad morzem porywy wiatru do 60 km/h.

Jak zapowiada się weekend?

Piątek to dalsze ochłodzenie. Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, jedynie na północy i południowym wschodzie duże i tam pojawią się przelotne opady deszczu. Na południowym zachodzie rano wystąpić mogą przygruntowe przymrozki do minus 2 st.C.

Na termometrach zobaczymy od 11 st. C miejscami nad morzem i na Podhalu, około 13 st. na wschodzie, do 17 st. na zachodzie kraju. Wiatr powieje słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny, w porywach do 60 km/h, zachodni i północno-zachodni, a na południowym wschodzie północny.

W sobotę we wschodniej połowie kraju oraz nad morzem zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie przeważnie małe i bez opadów.

Temperatura maksymalna od 11 st. C nad morzem, około 15 w centrum, do 18 st. na zachodzie i południu kraju. Wiatr słaby, nad morzem także umiarkowany i porywisty, z kierunków zachodnich.

W niedzielę zachmurzenie umiarkowane i duże. Pojawią się przelotne opady deszczu.

Temperatura maksymalna od 14 do 19 st. C, tylko nad morzem i na Podhalu chłodniej - od 12 do 15 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, we wschodniej połowie Polski porywisty, z kierunków południowych, tylko na zachodzie zachodni.