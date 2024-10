"Podjęłam decyzję o przeprowadzeniu audytu wszystkich pętli tramwajowych oraz nieoznakowanych miejsc przejścia przez tory" - zapowiedziała prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. Decyzja została podjęta po wczorajszym tragicznym wypadku na pętli Łostowice-Świętokrzyska. 5-letnie dziecko nie żyje, kobieta została ranna.

Miejsce tragicznego wypadku / Andrzej Jackowski / PAP

Do tragicznego wypadku doszło w piątek po godz. 17:00 na pętli tramwajowej Łostowice-Świętokrzyska w Gdańsku.

Funkcjonariusze ruchu drogowego ustalili, że tramwaj potrącił kobietę z dzieckiem, która przechodziła przez tory tramwajowe przez przejście sugerowane. Na skutek odniesionych obrażeń 5-letnie dziecko poniosło śmierć na miejscu. Poszkodowana kobieta została przewieziona do szpitala na badania - powiedziała RMF FM podinspektor Magdalena Ciska z gdańskiej policji.

Motorniczy tramwaju był trzeźwy.

Na miejscu zdarzenia policjanci ruchu drogowego wykonali wszystkie czynności potrzebne do rekonstrukcji wypadku i ustalenia jego dokładnych okoliczności. Sprawdzili teren pod kątem obecności kamer monitoringu, ustalili świadków, wykonali oględziny pojazdu i miejsca zdarzenia a także sporządzili szkic sytuacyjny - dodała.

Prezydent zapowiada audyt

Po tym tragicznym zdarzeniu prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz zapowiedziała audyt wszystkich pętli tramwajowych oraz nieoznakowanych miejsc przejścia przez tory.

"Bezpieczeństwo to jednak nie tylko infrastruktura - to także świadomość i odpowiedzialność każdej i każdego z nas. Niebawem uruchomimy szeroko zakrojoną kampanię informacyjną i edukującą o zasadach bezpiecznego zachowania na przejściach, drogach rowerowych oraz ulicach. Zadbamy o to, by każdy - od najmłodszych po seniorów -miał pełną wiedzę na temat tego, jak bezpiecznie poruszać się po mieście"- napisała w oświadczeniu na Facebooku prezydent Gdańska.