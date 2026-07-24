W wakacje buduj nie tylko zamki z piasku. Odporność latem

RMF24

Za chwilę półmetek wakacji i – choć nie chcemy jeszcze tym myśleć – będzie bliżej, niż dalej do miesięcy jesienno-zimowych. Wtedy dużo będziemy mówili o odporności i o jej wzmacnianiu. A teraz – choć mogłoby się wydawać, że słowo to znika na czas lata – jest właśnie idealny moment na jej budowanie. To, co w tym momencie wypracujemy dla naszego zdrowia – z pewnością zaprocentuje, gdy nadejdą chłodniejsze dni.

Podstawą jest czas spędzony na zewnątrz, na powietrzu.

Myślę, że tu wielu rodziców powinno sobie wziąć to do serca, bo budowanie odporności - to jest przede wszystkim narażenie na kurz, na naturę, na alergeny... które gdzieś tam w tym naszym naturalnym środowisku istnieją. Czyli wniosek jest z tego taki, że nie możemy zamykać dzieci w pomieszczeniu sterylnym, ponieważ one nigdy tej odporności nie nabędą. One muszą bawić się w błocie, w piachu. Muszą - być może - czasami zjeść rzeczy, których nie powinny. To jest naturalny sposób budowania tej odporności i to procentuje potem na lata – podkreśla w rozmowie z Twoim Zdrowiem RMF24, dr n. med. Małgorzata Krakowska-Stasiak, z Wojskowego Szpitala Klinicznego w Krakowie.

To także czas naszych, sezonowych warzyw i owoców – warto korzystać z natury, którą daje lato.

Dodatkowo mamy więcej okazji do ruchu – spacery: po lesie, wzdłuż morza i wędrówki górskie. Zwiedzamy i szukamy widoków oraz oddechu. Zachęcają do tego ciepłe, słoneczne dni i nowe miejsca – które chcemy poznać, przemierzyć.

Słońce – choć trzeba się przed nim chronić, stosując kremy z filtrem UV – wspiera syntezę witaminy D, która pobudza nasz układ odpornościowy.

Zimą dostarczamy ją do organizmu, sięgając po różne suplementy – warto więc wykorzystać fakt, że latem nasz organizm sam jest w stanie ją produkować.

Wykorzystaj urlop na odpoczynek

Zadbaj o to, żeby „wakacyjny wypoczynek”, „wyjazd na urlop” – to nie były tylko puste określenia. Faktycznie - staraj się odpocząć. Stres i zmęczenie są największymi wrogami naszej odporności i niekorzystnie działają na cały organizm.

Lato to szansa na:

na wyciszenie się w otoczeniu natury,

pozytywne emocje – dzięki spotkaniom i rozmowom z bliskimi,

relaks bez telefonu i spraw zawodowych,

zdrowy sen – sprzyjający regeneracji organizmu.

Same wakacyjne wyjazdy, także są kluczowe dla budowania odporności – dzięki zmianie miejsca, powietrza, klimatu. Pobyt nad morzem – to dawka jodu cenna dla osób z chorobami tarczycy. Z kolei góry będą służyły osobom z chorobami układu oddechowego.