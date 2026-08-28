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Ryzyko zachorowania na raka wzrasta o 15 procent, jeśli popełnisz ten błąd

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 28 sierpnia (10:57)

Najnowsze badanie londyńskiego uniwersytetu pokazuje ścisły związek między ruchem, siedzącym trybem życia, ryzykiem zachorowania na raka. Aktywność fizyczna to kluczowy element profilaktyki nowotworów. Istnieją dowody łączące większą aktywność ze zmniejszonym ryzykiem wystąpienia raka jelit, piersi, pęcherza moczowego, nerek i żołądka.

Ryzyko zachorowania na raka wzrasta o 15 procent, jeśli popełnisz ten błąd
Badanie: Aktywność fizyczna a ryzyko zachorowania na raka /Shutterstock
  • Badanie University College London potwierdziło, że wyższy poziom aktywności fizycznej wiąże się z niższym ryzykiem zachorowania na raka, w tym raka jelit, piersi, pęcherza moczowego, nerek i żołądka.
  • Zastąpienie 15 minut bezczynności lub snu 15 minutami ruchu może zmniejszyć ryzyko nowotworu o 2%, natomiast prowadzenie siedzącego trybu życia zamiast półgodzinnej aktywności zwiększa ryzyko o 8%.
  • Wyniki badania mają charakter obserwacyjny i nie dowodzą bezpośredniej przyczynowości, jednak eksperci podkreślają, że regularna aktywność fizyczna jest kluczowa w profilaktyce chorób nowotworowych.
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Ostatnie badania przeprowadzone przez University College London potwierdziły związek między codziennym ruchem a ryzykiem zachorowania na raka. Jak ustalono, nawet stosunkowo niewielkie zmiany w poziomie aktywności fizycznej mogą mieć znaczenie.

Wyniki tego badania opublikowano w czasopiśmie BMC Medicine. Przeanalizowano dane 59 218 uczestników brytyjskiego Biobanku, których średnia wieku wynosiła 61,7 lat. W ciągu około ośmiu lat obserwacji u 2385 uczestników zdiagnozowano raka.

Analiza potwierdziła, że wyższy poziom aktywności fizycznej wiązał się z niższym ryzykiem zachorowania na nowotwory. Zastąpienie 15 minut bezczynności lub snu 15 minutami aktywności fizycznej wiązało się z 2 proc. redukcją ryzyka zachorowania na raka.

Z kolei prowadzenie siedzącego trybu życia zamiast półgodzinnej aktywności fizycznej prowadziło do 8-procentowego wzrostu ryzyka choroby nowotworowej.

Co ważne, według ekspertów wspomniane ustalenia naukowców nie są twardym dowodem na to, że zmniejszenie określonej liczby minut ćwiczeń od razu wywołuje raka. 

Badanie opiera się na danych obserwacyjnych i modelowaniu, co oznacza, że ​​wyniki wskazują na związek, a nie na bezpośredni związek przyczynowo-skutkowy.

Niemniej jednak specjaliści nie mają wątpliwości, że utrzymywanie regularnej aktywności fizycznej jest kluczowe w profilaktyce wielu chorób. 


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