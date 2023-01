Minęła 30.rocznica wyjątkowego wydarzenia w historii RMF FM. Po raz pierwszy stacja radiowa z Europy Wschodniej pojawiła się na największych i najważniejszych na świecie Targach Muzycznych organizowanych od 1968 roku w Pałacu Festiwalowym w Cannes, tym samym od słynnego Festiwalu Filmowego. MIDEM (Marché International du Disque et de l'Edition Musicale) to było obowiązkowe miejsce spotkań dla najważniejszych postaci i firm branży muzycznej na świecie, dlatego przyciągało też zainteresowanie stacji radiowych, dla których muzyka stanowiła często najważniejszą i największą część programu.

Krzysztof Nepelski na stoisku, gdzie prezentuje się ówczesny RMF / Archiwum RMF FM /

Satelitarne Radio RMF FM

W styczniu 1993 roku program RMF FM był dostępny naziemnie wyłącznie w Krakowie oraz na Śląsku, gdzie tuż przed Świętami 1992 udało się uruchomić testową transmisję na UKF. Od uruchomienia stacji minęło już 3 lata, kilka tygodni wcześniej w grudniu 1992 roku uchwalono Ustawę o radiofonii i telewizji, proces koncesyjny mógł w końcu wystartować, w kraju działało na podstawie tymczasowych zezwoleń kilkadziesiąt różnych stacji radiowych, ale od 2 miesięcy rozgłośnia z Krakowa dysponowała absolutnie niezwykłą przewagą nad konkurencją - jej program pojawił się na satelicie ASTRA 1A na podnośnych audio popularnego programu muzycznego MTV i to postawiło stację w ekskluzywnym gronie europejskich stacji radiowych dostępnych w prawie całej Europie. To właśnie ta okoliczność sprawiła, że marka RMF FM, zanim jeszcze pojawiła się ogólnopolsko, mogła już teraz zaprezentować się na europejskich salonach.

Busem do Cannes

Decyzja o wzięciu udziału w największych europejskich targach muzycznych - jak zwykle w tamtych czasach - zapadła szybko i tuż przed. Do targów było tylko kilka tygodni, więc zorganizowanie całości wyprawy było nie lada wyzwaniem, które przypadło autorowi tego artykułu. Świeżo upieczonemu absolwentowi Ecole Superiuer de Commerce de Paris po 1,5 rocznych studiach we Francji w dziedzinie zarządzania mediami i Informacją łatwo było podjąć się organizacji tego wydarzenia. Dziesiątki telefonów i faksów, uzgodnienia techniczne, zgody, płatności, wymagane dokumenty, transport, logistyka - nic dziwnego, że na miejscu i tak okazało się, że sporo uzgodnień technicznych nie było aktualnych i wymagało nie lada zabiegów. "To było karkołomne przedsięwzięcie" - wspomina po 30 latach Robert Staszkiewicz , technik z RMF FM, który odpowiadał za stronę techniczną naszej obecności na MIDEM. W wynajętym busie musiało znaleźć się miejsce na mnóstwo sprzętu, w tym na talerz i odbiornik satelitarny, wzmacniacz, kolumny, a także na konstrukcję standu, który trzeba było samodzielnie na miejscu zmontować. W busie jechała Małgorzata Stecko, dziennikarka z newsroomu RMF FM, Krzysztof Nepelski, Robert Staszkiewicz oraz wynajęty kierowca. Dziennikarz Marcin Wrona i Piotr Metz, ówczesny dyrektor muzyczny stacji dotarli do Cannes samolotem.

Czerwony bus, którym ówczesna ekipa RMF jechała przez Europę / Archiwum RMF FM /

W drodze nie obyło się bez przygody. Już na terenie Francji, w trakcie jednego z postojów na skutek nieszczęśliwego zbiegu okoliczności dłoń Małgosi została przytrzaśnięta przez ruchome drzwi busa. Szybka interwencja w sekcji ratowniczej Straży Pożarnej, prześwietlenie, opatrunek, na szczęście nic się poważnego nie stało. "Dziś po 30-tu latach nie ma śladu po tym incydencie" - przyznaje w mailu Małgosia. Południe Francji przywitało ekipę z Krakowa piękną pogodą, niebieskim niebem i lazurowym morzem.

Młodzi i... piękni! / Archiwum RMF FM /

/ Archiwum RMF FM /

Krzysztof Nepelski. Tak wyglądał... lata temu! / Archiwum RMF FM /





Targi

Targi rozpoczynały się 24 stycznia 1993 roku, czasu było mało, ledwo udało się zainstalować sprzęt, zmontować stand i uruchomić odbiór satelitarny programu RMF FM. "Spacer po dachu jednego z najsłynniejszych budynków na świecie, to chyba najbardziej zapamiętałem" - wspomina Staszkiewicz. Stand RMF FM wyglądał imponująco, żółto niebieski podświetlany kaseton, zdjęcia ze studiów i newsroomu, a w tle wielki plakat prezentujący obecność RMF FM na satelicie. Na standzie słychać było emitowany na żywo program RMF FM emitowany z Krakowa. W pobliżu prezentowały się standy innych wielkich rozgłośni, jak choćby głównego patrona targów stacji NRJ, największej muzycznej stacji we Francji, czy choćby słynnej kalifornijskiej stacji Kiis FM z Los Angeles, której największym gwiazdorem był słynny DJ - Rick Dees, także obecny na targach. Trochę z zazdrością patrzyliśmy na to, jak z zainstalowanych na standach małych studiów był emitowany na żywo program tych stacji. Wkrótce także RMF FM dysponowało taką samą technologią i emisja programu dosyłanego satelitarnie był możliwy z dowolnego miejsca na świecie.Obecność rozgłośni radiowej z Polski wywoływała u uczestników zainteresowanie i zdziwienie. Piotr Metz udzielił wywiadów wielu stacjom, w tym nawet Radiu BBC. Poza tym odbywał dziesiątki spotkań z producentami programów radiowych, domami muzycznymi, twórcami jingli i elementów oprawy anteny, co miało przynieść wymierny efekt już niedługo kiedy RMF FM stało się radiem ogólnopolskim. Na korytarzach i na prezentacjach można było spotkać promowanych właśnie na świecie artystów jak choćby Jon Secada ze swoim słynnym hitem "Just Another Day", Tracy Chapman, Arrested Development, czy Tanita Tikaram. Targi MIDEM to także miejsce, gdzie można było spotkać i porozmawiać choćby z taką muzyczną legendą jak George Martin, słynny producent wszystkich płyt zespołu The Beatles. Na stoisku pojawiał się też od czasu do czasu Porucznik Columbo ze swoim nieodłącznym psem.

RMF FM na MIDEM

"To było chyba wyprzedzanie czasów i rzeczywistości, ale byliśmy dumni, że pierwsze niezależne radio z Europy Wschodniej pokazało się na MIDEM. Nie było jakiegoś konkretnego planu. Chcieliśmy nawiązywać kontakty i podejmować współpracę. Co to miało radiu przynieść? Nie wiedzieliśmy do końca. Ale było warto. To było coś! A poza tym, po raz pierwszy chyba wtedy widziałem palmy i drzewa, na których rosły pomarańcze" - mówi z uśmiechem w rozmowie z RMF FM Piotr Metz. Z historycznego punktu widzenia udział RMF FM w Targach MIDEM był początkiem spektakularnych eventów promocyjnych i antenowych jakie już niedługo czekały młodą stację z Kopca Kościuszki. MIDEM było okazją do pokazania sprawności stacji, kreatywności i nieszablonowego stylu działania. To było - jak później często określano - w stylu RMF-u.

Rok później stacja czekała na swoją pierwszą w kraju koncesję na nadawanie w całej Polsce, a od 1995 roku rozpoczął się tzw. Złoty Okres Rozwoju, który stał się podwaliną dzisiejszej pozycji lidera radiowego rynku w Polsce. W kolejnych latach Piotr Metz jako uczestnik wracał dwukrotnie na MIDEM, ale już bez tak spektakularnej obecności samej stacji na miejscu, jak miało to miejsce ten jeden jedyny raz w 1993 roku. "Tak naprawdę, dość szybko okazało się, że to nie są do końca Targi dla nas, no ale ten pierwszy raz był niezapomniany" - dodaje.

Dziś w dobie cyfry i internetu Targi MIDEM są ciągle ważnym miejscem spotkań branży muzycznej, nadal odbywają się w tym samym miejscu - słynnym festiwalowym pałacu w Cannes, ale znaczenie tych targów dla świata muzyki jest już dużo mniejsze niż w szalonych latach 90.

Zobacz reportaż o udziale RMF FM w targach MIDEM w 1993 roku:

