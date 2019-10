Grzegorz Schetyna przestrzega Prawo i Sprawiedliwość przed próbami przeciągnięcia na stronę obozu rządzącego senatorów opozycji. Przypomnijmy, kandydaci wybrani do Senatu z list opozycji lub przez nią popierani zdobyli 51 mandatów - co oznacza, że opozycja ma w izbie wyższej parlamentu większość, ale jest to większość bardzo krucha.

