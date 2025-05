​Właściciele nieruchomości wyposażonych w szamba lub przydomowe oczyszczalnie ścieków powinni upewnić się, że posiadają wszystkie wymagane dokumenty. Brak umowy na wywóz nieczystości ciekłych lub brak dowodów płatności za takie usługi może skutkować grzywną sięgającą nawet 5 tys. zł. Gminy w całej Polsce rozpoczęły wzmożone kontrole, mające na celu weryfikację przestrzegania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku.

Kontrole w domach / Shutterstock

Zgodnie z ustawą z 13 września 1996 r. każdy właściciel nieruchomości, który korzysta z szamba lub przydomowej oczyszczalni ścieków, jest zobowiązany do zawarcia umowy z firmą posiadającą stosowne zezwolenia na opróżnianie zbiorników oraz transport nieczystości. Obowiązkiem jest również gromadzenie dowodów zapłaty za wykonane usługi. Brak tych dokumentów lub utrudnianie przeprowadzenia kontroli może skutkować nałożeniem grzywny w wysokości do 5 tys. zł.

Władze przypominają również, że wylewanie zawartości szamba na działkę, pole lub inną nieruchomość - bez względu na to, do kogo należy - jest nielegalne. Tego typu działanie również grozi grzywną do 5 tys. zł.

Obowiązki właścicieli przydomowych oczyszczalni

Posiadacze przydomowych oczyszczalni ścieków muszą pamiętać o regularnym usuwaniu osadów zgodnie z instrukcją eksploatacyjną. Ten proces również wymaga zawarcia umowy z uprawnionym przedsiębiorcą oraz zachowania dowodów opłat za wykonane usługi.

Jak podaje PortalSamorządowy.pl, obowiązkowe kontrole dotyczą również nieruchomości na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych, jeżeli znajdują się tam zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie. Podlegają one takim samym przepisom, jak te przy domach jednorodzinnych.

Nie tylko właściciele nieruchomości muszą liczyć się z konsekwencjami. Gminy, które nie realizują obowiązkowych kontroli, mogą zostać ukarane grzywną do 50 tys. zł. Nowelizacja Prawa wodnego zobowiązuje je do przeprowadzania systematycznych inspekcji wszystkich posesji z systemami odprowadzania nieczystości.

Co należy zrobić? Jeśli jesteś właścicielem nieruchomości z szambem lub przydomową oczyszczalnią ścieków: