Szef klubu PiS Mariusz Błaszczak poinformował o złożeniu do marszałka Sejmu wniosku o wotum nieufności wobec szefa MKiDN Bartłomieja Sienkiewicza. Dodał, że klub PiS oczekuje rozpatrzenia wniosku na najbliższym posiedzeniu Sejmu.

Szef klubu PiS Mariusz Błaszczak / Paweł Supernak / PAP

Złożenie wniosku o wotum nieufności wobec szefa resortu kultury i dziedzictwa narodowego politycy PiS zapowiedzieli w piątek.

Jak ocenił wtedy Błaszczak, Bartłomiej Sienkiewicz dopuścił się "złamania konstytucji poprzez odebrania praw do informacji, również złamanie innych ustaw, w tym przede wszystkim ustawy o radiofonii i telewizji".

W środę rano Mariusz Błaszczak poinformował na platformie X o złożeniu wniosku o wotum nieufności wobec Bartłomieja Sienkiewicza do marszałka Sejmu.

"Gdyby Bartłomiej Sienkiewicz, pułkownik służb specjalnych delegowany przez Donalda Tuska do ministerstwa kultury miał odrobinę honoru, podałby się do dymisji. Ale na to nie możemy liczyć, więc właśnie złożyliśmy do marszałka sejmu wniosek o wotum nieufności" - napisał szef klubu PiS. Jak dodał, "klub Parlamentarny PiS oczekuje, że wniosek zostanie rozpatrzony na najbliższym posiedzeniu".