65,5 proc. badanych uważa, że prezes PiS Jarosław Kaczyński powinien oddać stery w partii i przejść na polityczną emeryturę. Przeciwnego zdania jest 20,8 proc. ankietowanych - wynika z opublikowanego w środę sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski.

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński w budynku TVP przy ulicy Woronicza / Kalbar / PAP

Na pytanie: "Czy po ostatnich wypowiedziach prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego w Sejmie, w tym m.in. nazwaniu Donalda Tuska niemieckim agentem zgadza się Pan/ Pani, że prezes PiS powinien oddać stery w partii i przejść na polityczną emeryturę" - 65,5 proc. respondentów odpowiedziało, że tak.

Wśród nich odpowiedź "zdecydowanie się zgadzam" wybrało 50,9 proc. respondentów, a "raczej się zgadzam" - 14,6 procent - wynika z sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski.

Przeciwnego zdania było 20,8 proc. badanych ("zdecydowanie się nie zgadzam" - 14,1 proc., "raczej się nie zgadzam" - 6,7 proc.). Brak opinii zadeklarowało 13,7 proc.

W przypadku wyborców koalicji rządzącej (KO, Trzecia Droga, Lewica) 92 proc. ankietowanych odpowiedziało, że prezes PiS powinien oddać stery w partii i przejść na polityczną emeryturę ("zdecydowanie się zgadzam" - 81 proc., "raczej się zgadzam" - 11 proc.). Przeciwnego zdania było tylko 2 proc. ankietowanych, a 6 proc. nie miało zdania w tej sprawie.

Wśród wyborców obecnej opozycji (PiS i Konfederacja) 57 proc. ankietowanych nie uważa, że to czas na polityczną emeryturę dla Kaczyńskiego ("zdecydowanie się nie zgadzam" - 45 proc., "raczej się nie zgadzam" - 12 proc.). 23 proc. z nich odpowiedziało, że prezes PiS powinien oddać stery w partii ("zdecydowanie się zgadzam" - 4 proc., "raczej się zgadzam" - 19 proc.). Brak zdania zadeklarowało 20 proc. wyborców opozycji.

W przypadku wyborców niezdecydowanych 65 proc. badanych uznało, że Kaczyński powinien wybrać się na polityczną emeryturę ("zdecydowanie się zgadzam" - 49 proc., "raczej się zgadzam" - 16 proc.). 14 proc. było przeciwnego zdania, a 21 proc. badanych nie miało zdania.

Lider PO Donald Tusk 11 grudnia zwrócił się w Sejmie do Jarosława Kaczyńskiego: Dedykuję to panu prezesowi, jestem to winny obu moim dziadkom. Dzisiaj też słyszałem: "do Berlina", "für Deutschland". Każdego dnia słyszałem tę płytę nagraną wiele lat temu przez Jacka Kurskiego. Gdy nagrał tę płytę, twój brat Lech Kaczyński do mnie publicznie powiedział, że takiego łajdaka jak Kurski świat nie widział, po tym, co zrobił. Dlatego chciałem to zwycięstwo dedykować obu moim dziadkom - powiedział.

W odpowiedzi Jarosław Kaczyński oświadczył: Ja nie wiem, kim byli pana dziadkowie, ale wiem jedno: pan jest niemieckim agentem.



Sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski przeprowadzono w dniach 15-17 grudnia 2023 r. metodą CAWI na grupie 1000 osób.