Brytyjski premier Boris Johnson poinformował w piątek, że czuje się lepiej, ale pozostanie jeszcze w izolacji z powodu zakażenia koronawirusem.

W czwartek wieczorem Johnson ze swojego mieszkania na Downing Street, gdzie się izoluje, dołączył do setek tysięcy Brytyjczyków, którzy podobnie jak w zeszłym tygodniu oklaskami podziękowali pracownikom publicznej służby zdrowia / PIPPA FOWLES / DOWNING STREET HANDOUT / PAP/EPA

Mimo że czuję się lepiej i odbyłem swoje siedem dni izolacji, nadal mam niestety jeden z drobnych objawów. Nadal mam temperaturę. Zgodnie z rządowym zaleceniem muszę więc kontynuować izolację do czasu, aż ten symptom zniknie. Ale cały czas pracujemy nad naszym programem pokonania wirusa - powiedział Johnson na nagraniu wideo, które zamieścił na Twitterze.

Brytyjski premier przed tygodniem poinformował, że przeprowadzony test wykazał u niego obecność koronawirusa. Zapewnił zarazem, że objawy choroby są łagodne i nadal będzie kierował rządem poprzez telekonferencje. Zgodnie z wytycznymi służby zdrowia oraz rządu osoby mające jedynie łagodne objawy powinny ograniczyć się do pozostania w izolacji przez tydzień.

Premier Wielkiej Brytanii: Proszę, trzymajcie się wskazówek

Johnson na zamieszczonym nagraniu zaapelował także, aby mimo zapowiadanej na weekend ładnej pogody przestrzegać zaleceń i nie wychodzić z domu bez potrzeby. Po prostu nalegam, żebyście tego nie robili. Proszę, trzymajcie się wskazówek. Ten kraj podjął ogromny wysiłek, zdobył się na ogromne poświęcenie i zachowuje się wspaniale, aby opóźniać rozprzestrzenianie się wirusa. Trzymajmy się tego teraz i pamiętajmy o tych niesamowitych oklaskach minionej nocy dla naszej fantastycznej NHS. Robimy to, żeby ich chronić i ratować istnienia ludzkie - zaapelował brytyjski premier.

W piątek po południu ministerstwo zdrowia poinformowało, że minionej doby, czyli od godz. 17 w środę do godz. 17 w czwartek, w Wielkiej Brytanii z powodu koronawirusa zmarły 684 osoby. To największa dobowa liczba zgonów od początku epidemii. W efekcie liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 3605, czyli jest już większa niż w Chinach, gdzie zaczęła się pandemia.