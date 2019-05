Po zakończeniu kadencji kanclerz Angela Merkel nie będzie ubiegać się o żaden urząd w polityce. Szefowa niemieckiego rządu poinformowała o tym w czwartek na konferencji prasowej.

Angela Merkel nie zamierza pełnić żadnej funkcji politycznej po zakończeniu kadencji / HAYOUNG JEON / PAP/EPA

Nie jestem do dyspozycji, jeśli chodzi o żadne kolejne stanowisko polityczne, niezależnie gdzie to jest - również w Europie - oświadczyła Merkel podczas wspólnego z premierem Holandii Markiem Rutte spotkania z dziennikarzami.

Kanclerz zdementowała w ten sposób liczne ostatnio pogłoski, że szykuje się do przeprowadzki do Brukseli i objęcia wysokiego stanowiska w instytucjach unijnych.



Merkel jest najdłużej urzędującą szefową rządu w Europie. W październiku ub. roku oświadczyła, że obecna - czwarta - kadencja, będzie jej ostatnią. W grudniu nie ubiegała się o reelekcję na stanowisko przewodniczącej CDU. Zastąpiła ją jej faworytka, była premier Kraju Saary Annegret Kramp-Karrenbauer.



Chadecy zakładali najprawdopodobniej, że w drugiej połowie kadencji AKK zajmie również miejsce Merkel w Urzędzie Kanclerskim. Start w wyborach do Bundestagu w 2021 roku, jako urzędującej kanclerz, dałby jej przewagę nad konkurencją.

Współrządząca w Niemczech SPD zdaje sobie jednak z tego sprawę i nie zamierza do takiej sytuacji dopuścić. Socjaldemokraci zapowiadają wyjście z wielkiej koalicji, jeśli CDU będzie próbowała dokonać zmiany na stanowisku szefowej rządu.



Według sondażu przeprowadzonego na początku maja Kramp-Karrenbauer znajduje się na piątym miejscu wśród najlepiej ocenianych polityków w RFN. Wyprzedzają ją Merkel, szef dyplomacji Heiko Maas (SPD), wicekanclerz i minister finansów Olaf Scholz (SPD), a także przewodniczący FDP Christian Lindner.