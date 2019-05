Każdego roku do mórz i oceanów trafia około 8 mln ton plastiku. Według szacunków ONZ, w 2050 roku odpadów będzie tam więcej niż ryb. Z pewnością widzieliście wielokrotnie zdjęcia oceanów przypominające "wysypiska śmieci". Może więc warto sprawdzić, ile sam w ciągu roku produkujesz plastikowych odpadów?

Obywatel UE produkuje średnio 31 kg plastikowych odpadów rocznie / Monika Kamińska / RMF FM

Doktoranci z Akademii Górniczo-Hutniczej - Hanna Pamuła i Wojciech Sas - stworzyli internetowy kalkulator, dzięki któremu można sprawdzić, ile w ciągu roku każdy z nas produkuje plastikowych odpadów. Jego twórcy zachęcają, by podjąć świadome działania na rzecz ochrony środowiska i zmniejszyć ilość zużywanego plastiku.

Kalkulator plastikowych odpadów pozwala w prosty sposób oszacować, ile śmieci produkuje każdy z nas. Średnia ogólnoświatowa to ok. 50 kg rocznie na osobę. Obywatel UE produkuje średnio 31 kg plastikowych odpadów rocznie, ale przeciętny Amerykanin wyrzuca około 84 kg takich śmieci rocznie!

/ Omni Calculator /

Według Komisji Europejskiej najwięcej plastikowych odpadów stanowią butelki, plastikowe patyczki kosmetyczne, opakowania, artykuły higieniczne, torby, jednorazowe opakowania czy opakowania na żywność. Według szacunków, ponad 30 proc. odpadów z tworzyw sztucznych trafia na wysypisko, a ok. jedna trzecia do oceanów. Jedynie ok. 5-10 proc. światowego plastiku poddawane jest recyklingowi.

Naukowcy szacują, że degradacja plastiku może trwać od kilku do nawet kilkuset lat.