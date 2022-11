Naukowcy już mówią o największym odkryciu XXI wieku. Na terenie starożytnego portu Taposiris Magna, 45 km od Aleksandrii, pod świątynią znaleziono podziemny, liczący kilometr tunel. Podejrzewają, że może prowadzić do grobowca królowej Kleopatry.

Zespół naukowców odkrył pod starożytną egipską świątynią w Taposiris Magna tunel. Ma on kilometr długości, leży ok. 13 metrów pod świątynią i ma ok. 2 metrów wysokości.

Archeolodzy podejrzewają, że tunel może prowadzić do grobowca najsłynniejszej królowej starożytnego Egiptu - Kleopatry.

W pobliżu świątyni zespół archeologów dokonał odkrycia wielu cennych artefaktów, w tym monet z wybitą podobizną Kleopatry i jej imieniem.

Prowadząca badania Kathleen Martínez z uniwersytetu San Domingo jest od dawna przekonana, że królowa Kleopatra została pochowana wraz ze swoim rzymskim kochankiem Markiem Antoniuszem właśnie w świątyni Taposiris Magna.

To idealne miejsce na pochówek Kleopatry - powiedziała archeolog. Od władz egipskich dostała ona dwa miesiące na przeprowadzenie kolejnych badań i na potwierdzenie swojej teorii.

Do tej pory największym odkryciem kierowanego przez nią zespołu jest cmentarzysko, odkopane w pobliżu świątyni. Znaleziono tam 22 mumie. To zdaniem Martínez dowodzi, że na tym terenie znajduje się miejsce królewskiego pochówku. Mimo to sama szanse na odkrycie grobowca Kleopatry szacuje na 1 proc.

Ale jeśli tam jest, będzie to największe odkrycie XXI wieku - dodaje.