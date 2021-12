Dwie dawki szczepionki przeciw koronawirusowi, wyprodukowanej przez firmę Moderna potwierdzają silną skuteczność ochrony przed hospitalizacją po zakażeniu różnymi wariantami SARS-COV-2 - pisze w najnowszym numerze czasopismo "The British Medical Journal". Wyniki badań przeprowadzonych przez amerykańską firmę ubezpieczeniową Kaiser Permanente wskazują przy tym, że ochrona przed samym zakażeniem wariantem Delta koronawirusa w miarę upływu czasu stopniowo słabnie.

Zdjęcie ilustracyjne / FEHIM DEMIR / PAP/EPA

Wyniki wcześniejszych badań wskazywały na wysoką skuteczność dwóch dawek szczepionki Moderny, kiedy jednak w lecie 2021 roku zaczął dominować wariant Delta, pojawiły się pytania o efektywność wobec poszczególnych szczepów koronawirusa - mówi pierwsza autorka pracy, dr Katia Bruxvoort z Kaiser Permanente Southern California Department of Research & Evaluation. Nasze obecne badania potwierdziły skuteczność wobec wszystkich dotychczasowych wariantów, choć zauważyliśmy spadek efektywności wobec wariantu Delta z 94 proc. dwa miesiące po drugiej dawce do 80 proc. po 6 miesiącach. Ochrona przed hospitalizacją po infekcji wariantem Delta utrzymuje się na wysokim poziomie 98 proc.

Osoby ubezpieczone w Kaiser Permanente w Południowej Kalifornii mają bezpłatny dostęp do testów molekularnych na Covid-19 na żądanie, niezależnie od tego, czy odczuwają jakiekolwiek objawy, czy nie. Testy wykonywane są także przed przyjęciem do szpitala, czy zabiegami planowymi. Od marca 2021 próbki zarówno od osób odczuwających objawy, jak i asymptotycznych testowane są pod kątem wariantów SARS-COV-2. Badania, finansowane przez Modernę, objęły w sumie 8153 osoby, u których, po badaniach materiału pobranego w okresie od 1 marca do 27 lipca 2021 roku, potwierdzono infekcję SARS-CoV-2. 91,3 proc. z nich było niezaszczepionych, 1,4 proc. było po pierwszej dawce szczepionki Moderny, 7,3 proc po dwóch dawkach.

Warianty koronawirusa zidentyfikowano w 5186 próbkach, w 39,4 proc. to była Delta, w 27,7 proc. - Alfa, w 11,4 proc. Epsilon, w 6,9 proc. Gamma, w 2,2 proc Iota, w 1,4 proc. Mu i w 11,1 proc. jeszcze inne warianty. W tym okresie w południowej Kalifornii nie stwierdzono wariantu Omikron. Badacze porównali przypadki osób, których wyniki były pozytywne i negatywne. Okazało się, że 2 dawki szczepionki Moderny chronią przed zakażeniem wariantem Delta w 86,7 proc., wariantem Mu w 90,4 proc., wariantem Alfa w 98,4 proc. W przypadku pozostałych wariantów skuteczność ochrony przed infekcją sięgała 96-98 proc. Ochrona przed hospitalizacją po infekcji wariantem Delta utrzymywała się na wysokim poziomie 97,5 proc. Nie oszacowano jej w przypadku innych wariantów z tej przyczyny, że poza wariantem Delta żadne zakażenie nie wymagało leczenia szpitalnego. Nikt z pacjentów zakażonych wariantem Delta nie zmarł.

Skuteczność szczepionki przeciwko infekcji wariantem Delta zależała od wieku, u osób w wieku od 18 do 64 lat wynosiła 87,9 proc, spadała do 75,2 proc. u osób od 65 roku życia wzwyż. Wyniki naszych badań potwierdzają skuteczność szczepionki Moderny w przeciwdziałaniu zakażeniom i hospitalizacji z powodu Covid-19, w tym związanych z wariantem Delta, wskazują jednak na potrzebę przyjęcia dawki przypominającej - mówi współautor pracy, dr Hung Fu Tseng. Ma to związek ze stopniowym spadkiem skuteczności wobec wariantu Delta.