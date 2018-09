Najpopularniejszy na świecie herbicyd może zabijać pszczoły - alarmują na łamach czasopisma "Proceedings of the National Academy of Sciences" naukowcy z University of Texas w Austin. Wyniki ich badań wskazują, że wprowadzony ponad 40 lat temu na rynek przez firme Monsanto glifosat, składnik popularnego środka Roundup i wielu innych, może niszczyć florę bakteryjną pszczół, osłabiać ich odporność i narażać na atak ze strony innych mikroorganizmów. Monsanto zaprzecza.

