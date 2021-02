Niezwykły w tych dniach ruch wokół Marsa, we wtorek na orbitę Czerwonej Planety weszła sonda Al-Amal (Nadzieja) ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, wczoraj podobny manewr udanie przeprowadziła chińska sonda Tianwen-1 (Pytania do Nieba). W przyszłym tygodniu na powierzchni Marsa ma wylądować wysłany przez NASA łazik Perseverence. Zjednoczone Emiraty Arabskie i Chiny dołączyły do wąskiego grona krajów i agencji, które były w stanie wysłać swoje sondy na Marsa. Do tej pory udało się to Stanom Zjednoczonym, Rosji, Indiom i Europejskiej Agencji Kosmicznej.

Ilustracja. We wtorek na orbitę Czerwonej Planety weszła sonda Al-Amal /MBRSC/UAE Space Agency HANDOUT /PAP/EPA

