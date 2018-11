Rosyjscy naukowcy proponują zdalnie sterowane enzymy. Badacze z ITMO University w Sankt Petersburgu opisują na łamach czasopisma "ACS Biomaterials Science & Engineering" proces tworzenia kompleksów enzymów z magnetycznymi nanocząsteczkami, których aktywność można przyspieszać z pomocą fal radiowych. Nanocząsteczki pod wpływem fal radiowych rozgrzewają się co może sprawić, że reakcje z udziałem enzymów przebiegają nawet cztery razy szybciej. To wstęp do tworzenia sterowanych radiowo układów biochemicznych, a nawet modyfikowania procesów metabolicznych w żywych organizmach.

REKLAMA