Niedroga bateria o dużej pojemności, zapewniająca samochodom duży zasięg, do tego szybka w ładowaniu. To brzmi jeszcze zbyt pięknie, by było możliwe? A jednak naukowcy i inżynierowie z Pennsylvania State University przekonują, że to realne. I to już niedługo. Wszystko dzięki zastosowaniu odpowiednio zmodyfikowanych akumulatorów litowo-żelazowo-fosforanowych. Jak pisze w najnowszym numerze czasopismo "Nature Energy" taka bateria po 10 minutach ładowania pozwoli na przejechanie nawet 400 kilometrów.

