Agencja informacyjna Agi wyjaśniła, że w niedzielny poranek w stolicy Włoch zamknięte były zakłady szewskie, a to do nich Włosi zanoszą także torby i paski. Otwartego zakładu usługowego poszukiwał nerwowo współpracownik słynnego artysty. Kiedy wreszcie znalazł i tam pojechał, poprosił o pilne naprawienie paska do gitary; czyjej - nie ujawnił.

"Nie znamy Davida Gilmoura"

Trochę szczegółów ujawniła współwłaścielka zakładu szewskiego. Oboje z mężem pochodzą z Peru i od lat mieszkają w Rzymie. Szukali szewca otwartego w niedzielę, a mój mąż nigdy nie zamyka zakładu - podkreśliła kobieta.

Pracujemy razem. Nie wiedzieliśmy o koncercie; prawdę mówiąc nie znamy Davida Gilmoura - przyznała. Potem nam wyjaśnili, kto to jest, nie słyszeliśmy o nim - dodała.

Przed środowym londyńskim koncertem artysty w Rzymie fani Davida Gilmoura wierzą w to, że pasek jego gitary wytrzyma.