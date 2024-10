Po wygranym meczu futbolu amerykańskiego zwyczaj każe oblać trenera zwycięskiej drużyny beczką popularnego napoju izotonicznego. Na antenie NBC w paśmie telewizyjnym "Saturday Night Football" została nim oblana piosenkarka Celine Dion, która podzieliła się wspomnieniami z kultowego meczu ligi NFL.

Celine Dion oblana litrami napoju w telewizyjnym klipie / Rex Features / East News

W niedzielę rozegrał się mecz pomiędzy dwiema drużynami futbolu amerykańskiego - Dallas Cowboys i Pittsburgh Steelers. Spotkanie to było okazją do przypomnienia słynnego meczu rozegranego 27 lat temu.

Dallas Cowboys i Pittsburgh Steelers spotkały się w 1996 r. podczas meczu Super Bowl. Przypomniała o nim sama Celine Dion, ubrana w bluzę, która została wyprodukowana specjalnie z okazji wspomnianego spotkania.

Przy dźwiękach własnego przeboju "It’s All Coming Back to Me Now", który był inspiracją do hasła promocyjnego, piosenkarka mówi na łamach programu stacji NBC: "Myślę, że moją ulubioną rzeczą, jeśli chodzi o tę grę, jest jej siła do łączenia tego, kim jesteśmy z tym, kim byliśmy. Do udowadniania, że nasze najsilniejsze wspomnienia, nasze najtrwalsze miłości, zostają z nami na zawsze. Wiecie, o czym mówię, prawda? Czasami, niektóre noce po prostu wracają" - opowiada.