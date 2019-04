Skoro dziś czwartek to czas na kolejną Piosenkę z prawdziwego zdarzenia. Artur Andrus napisał tekst w oparciu o informację, która pojawiła się w Faktach RMF Classic, a utwór wykonała Majka Jeżowska.

Piosenka z prawdziwego zdarzenia: Majka Jeżowska i grążel żółty Michał Dukaczewski /RMF FM



Mamy materiał o takim uroczym miejscu w okolicy Sycowa - arboretum. Można tam przyjechać, można sobie odpoczywać. Pan, który opowiadał w serwisie informacyjnym o tym miejscu bardzo się rozpływał nad urodą grążeli. Pomyślałem, że warto napisać piosenkę - tłumaczył Artur Andrus w rozmowie z dziennikarką RMF FM Katarzyną Sobiechowską-Szuchtą. Nie przypominam sobie takiej piosenki, w której pojawiłby się grążel żółty jako symbol uczuć międzyludzkich - dodał.

Znowu jest romantyczna. Myślałem, że nie będzie... Pan redaktor Andrus jest jednak bardzo liryczny na wiosnę - mówił kompozytor utworu Łukasz Borowiecki. Spodziewaliśmy się, że pan redaktor w listopadzie będzie pisał takie utwory - dodał.

Poprzednia piosenka Artura Andrusa związana była z Wielkanocą i Porannymi rozmowami w RMF FM prowadzonymi przez Roberta Mazurka.



Jak powstają piosenki z prawdziwego zdarzenia?



W każdą środę w porannym "Śniadaniu Mistrzów" w RMF Classic, tuż po godzinie dziewiątej Artur Andrus przegląda wraz z prowadzącym program podawane w serwisach radiowych RMF FM informacje z Polski i świata, poszukując inspiracji do napisania tekstu piosenki. Pretekstem może być informacja o interesującym wydarzeniu, może być fragment wywiadu albo cytat z prasy. Tekst piosenki ma stanowić aktualny, satyryczny komentarz do wybranej informacji lub wypowiedzi.

Po dokonaniu wyboru Artur Andrus przystępuje do pracy nad piosenką: przed południem pisze test i zaprasza zaprzyjaźnionych muzyków do skomponowania i zagrania melodii. Jednego ze znanych artystów zaprasza zaś do zaśpiewania "Piosenki z prawdziwego zdarzenia". Późnym popołudniem, w warszawskim studiu RMF Classic, piosenka jest nagrywana. Później jeszcze tylko montaż... i w czwartkowy poranek piosenka jest gotowa do emisji!