​Ostatnia książka nieżyjącego już Janusza Głowackiego. Premiera "Zimnej wojny" na DVD oraz międzynarodowy festiwal filmowy w Toruniu. Tak zapowiada się najbliższy tydzień w kulturze.

Janusz Głowacki / Andrzej Rybczyński / PAP

"Bezsenność w czasie karnawału" to ostatnia książka Janusza Głowackiego - doskonałego pisarza i dramaturga, który zmarł latem 2017 roku. Formą nawiązuje do słynnego "Z głowy", a dotyczy współczesnej Polski i reminiscencji z życia i kariery autora w kraju i w Nowym Jorku.

Są tam również ostatnie prozatorskie zapiski autora, nad którymi pracował równolegle z pisaniem scenariusza do filmu "Zimna wojna" Pawła Pawlikowskiego. Premiera 17 października.

A 18 października "Zimna wojna" zadebiutuje na DVD. To jeden z najgłośniejszych polskich filmów ostatnich lat. Uhonorowany został nagrodą za najlepszą reżyserię Pawła Pawlikowskiego na 71. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes. Był także nominowany do nagrody głównej festiwalu, czyli Złotej Palmy.

We wrześniu na 43. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni otrzymał Złote Lwy i jest polskim kandydatem do oscarowej nominacji w kategorii "najlepszy film nieanglojęzyczny". Czarno-białą "Zimną wojnę" Pawlikowskiego zobaczyło w kinach ponad 800 tys. widzów. To historia trudnej miłości dwojga ludzi, którzy nie umieją żyć bez siebie, ale równocześnie nie potrafią być razem. W ich role wcielają się Tomasz Kot i Joanna Kulig, którym na ekranie partnerują Agata Kulesza i Borys Szyc.

Wydarzenia pokazane w "Zimnej wojnie“ rozgrywają się w latach 50. i 60. XX wieku, w Polsce i budzącej się do życia Europie. W ich tle wybrzmiewa wyjątkowa ścieżka dźwiękowa, będąca połączeniem polskiej muzyki ludowej z jazzem i piosenkami paryskich barów minionego wieku.



20 października w Toruniu zacznie się 16. Międzynarodowy Festiwal Filmowy TOFIFEST. Potrwa do 28 października 2018. W tym roku organizatorzy postanowili wyróżnić nagrodą za niepokorność twórczą Mariana Dziędziela, Arkadiusza Jakubika i Jafara Panahiego. W imieniu tego ostatniego, przebywającego w areszcie domowym, statuetkę na Gali Otwarcia odbierze jego córka Solmaz Panahi. Nagrodą za całokształt uhonorują Maję Komorowską.

Poza nagrodzonymi do Torunia przyjadą m.in. Olgierd Łukaszewicz, Krzysztof Zanussi, Wojtek Smarzowski, Katarzyna Figura, Filip Bajon, Jan Jakub Kolski, Agnieszka Podsiadlik, Jacek Braciak, Łukasz Grzegorzek, Eliza Rycembel, Urszula Grabowska czy Anna Radwan, którzy spotkają się z festiwalową publicznością. Pretekstem do rozmów staną się także filmy w konkursie On Air, w którym zobaczymy perełki wyszperane na światowych festiwalach. Aż 10 z nich to polskie premiery.

Na otwarcie festiwalu TOFIFEST 20 października wystąpi Steve Nash & Film Orchestra, czyli Wojciech Waglewski, Ania Rusowicz, zespół Tulia. Dyrygentem całości będzie trzykrotny Mistrz Świata DJ'ów - Steve Nash.

