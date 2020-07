Nowy film Małgorzaty Szumowskiej dostał się do konkursu głównego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji. Obraz nosi tytuł "Śniegu już nigdy nie będzie". Szumowska reżyserowała go i pisała scenariusz wspólnie z Michałem Englertem, który współpracuje z nią od dawna jako autor zdjęć.

Główną rolę w filmie gra Alec Utgoff - znany m.in. z popularnego serialu "Stranger Things". Oprócz niego w obsadzie są m.in. Maja Ostaszewska, Agata Kulesza, Weronika Rosati, Katarzyna Figura i Andrzej Chyra.

O czym opowiada nowy film Małgorzaty Szumowskiej? "Pewnego mglistego poranka w mieście pojawia się ON - atrakcyjny mężczyzna z prawdziwego, egzotycznego wschodu. Żenia, bo tak brzmi jego imię, ma dar. Jego ręce leczą, a oczy zaglądają w dusze samotnych kobiet. Mężczyzna zatrudnia się jako masażysta na bogatym osiedlu pod miastem. Pracując dla ludzi odgrodzonych murem od "gorszego" świata, poznaje ich historie i osobiste dramaty. Wkrótce niezwykłe zdolności Żeni odmienią życie każdego z nich" - czytamy w zapowiedzi opublikowanej na stronie producenta - Lava Films. Inny film tego samego producenta - - grecko-polska "Niepamięć" Christosa Nikou oficjalnie otworzy sekcję Orizzonti.



Listę filmów zakwalifikowanych do Konkursu Głównego weneckiego festiwalu przekazał dziś jego dyrektor - Alberto Barbera. Są na niej takie produkcje jak m.in. "Laila In Haifa" Amosa Gitaia, w którym jedną z ról gra Andrzej Seweryn. W konkursie jest też obraz "Drodzy towarzysze" Andrieja Konczałowskiego,"Wife of a Spy" Kiyoshiego Kurosawy z Japonii, "Sun Children" Irańczyka Majida Majidiego czy "Pieces of a Woman" Kornela Mundruczo z Węgier. Szefową jury będzie w tym roku aktorka Cate Blanchett.

77. edycja festiwalu odbędzie się w warunkach ścisłego reżimu sanitarnego w dniach od 2 do 12 września.