Film „Dywizjon 303” to prawdziwa historia polskich asów przestworzy, inspirowana bestsellerem Arkadego Fiedlera o tym samym tytule. Polscy lotnicy, początkowo niedoceniani i wyśmiewani, stają się legendą. W ramach Królewskich Sił Powietrznych Wielkiej Brytanii (RAF-u) tworzą jednostkę elitarną – Dywizjon 303, która nie ma sobie równych. Premiera już 31 sierpnia!

W czasach, gdy każdy dzień mógł być ostatnim, nie wahali się wykonywać ewolucji powietrznych na granicy szaleństwa. Nie bali się ryzykować życia. Nikt nie latał tak jak oni. Nikt nie miał takich zdolności. Ich ponadprzeciętne umiejętności i niezwykły patriotyzm mogą być przykładem dla kolejnych pokoleń Polaków, czym jest prawdziwe bohaterstwo.

Film nie tylko pokazuje spektakularne akcje, w których brali udział podczas Bitwy o Anglię, ale opowiada również o ich życiu prywatnym. Kogo kochali, kogo stracili czy za kim tęsknili.

W rolach głównych wystąpią: Maciej Zakościelny, Piotr Adamczyk, Jan Wieczorkowski, Antoni Królikowski, Marcin Kwaśny, Krzysztof Kwiatkowski, Anna Prus i Cara Theobold.



Różniło ich wiele, ale najważniejsze co ich połączyło

Jest rok 1940. Polska znajduje się pod radziecką i niemiecką okupacją. Grupa polskich pilotów zrobi wszystko, aby walczyć z wrogiem ojczyzny. W Wielkiej Brytanii tworzą 303 Dywizjon Myśliwski Warszawski im. Tadeusza Kościuszki. Ma odmienić oblicze wojny.

Pilotów różni wiele, ale łączy miłość do ojczyzny i nieziemskie umiejętności lotnicze. Są prawdziwymi asami przestworzy. Jednak nie od razu wykażą swoją wartość bojową. Pierwszą, być może najważniejszą, bitwę stoczą na ziemi.

Chcąc uzyskać prawo do walki z Niemcami będą musieli przekonać Brytyjczyków do swoich umiejętności. To nie będzie takie łatwe. Kiedy jednak już wzbiją się w powietrze i rozpocznie się Bitwa o Anglię, szybko udowodnią, kto jest najlepszy.

"Dywizjon 303" opowiada historię pilotów takich jak: Witold Urbanowicz, Jan Zumbach, Witold Łokuciewski, Mirosław Ferić, Josef František, Ludwik Paszkiewicz, Zdzisław Henneberg, Jan Daszewski, Leopold Pamuła, Stanisław Karubin, Tadeusz Andruszków czy Kazimierz Wünsche.

Młode pokolenia potrzebują impulsu

Autorzy scenariusza starannie podkreślają każde szczegóły, starając się właściwie oddać atmosferę tamtych dni - podkreślają eksperci. Scenariusz jest rzetelny, fachowy i realistyczny, w swojej dramaturgii nie zniekształca ani nie pomija istotnych i kluczowych faktów - zaznacza badacz problematyki działalności polskiego lotnictwa wojskowego w Wielkiej Brytanii Michael Mazowiecki.

Ważne jest, aby przekazać młodemu pokoleniu etos polskich lotników walczących o naszą wolność w obronie innych. (...) widzowie będą mogli zapamiętać prawdziwe nazwiska naszych bohaterów w opartej na faktach historycznych fabularnej wersji tych wojennych wydarzeń - dodaje Prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Wawer.

To historia bohaterstwa, które jest w każdym z nas.



