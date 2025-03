Już dziś wieczorem rozdane zostaną MocArty RMF Classic. Po raz pierwszy w historii gala będzie transmitowana na żywo. Będziecie mogli ją obejrzeć na naszej stronie.

MocArty 2024: Wieczorem poznamy laureatów! / RMF FM

"MocArty wyróżniają się unikalnym charakterem"

Gala rozdania MocArtów RMF Classic odbędzie się w Muzeum POLIN w Warszawie. Transmisja rozpocznie się o godz. 19:45. Wydarzenie uświetni występ Igora Herbuta.

MocArty wyróżniają się unikalnym charakterem i różnorodnością kategorii - podkreśla Paweł Pawlik, Dyrektor Programowy RMF Classic. Doceniamy nie tylko twórców muzyki czy filmu, ale także tych, którzy wnoszą coś wyjątkowego do świata kultury, nauki i designu. To świadomy wybór podyktowany zainteresowaniami naszych słuchaczy, którzy z dużą uwagą śledzą to, co dzieje się w polskiej kulturze i nie tylko - wyjaśnia.

Transmisja gali będzie również dostępna na stronie RMF Classic.

MocArty: Kto ma szansę na statuetkę?

MocArty zostaną przyznane w kategoriach: Człowiek Roku, Wydarzenie Roku, Muzyka Filmowa Roku i MocNa Rzecz. O tym, do kogo trafią, decydowali w internetowym głosowaniu słuchacze RMF FM Classic.

W kategorii Człowiek Roku nominowani zostali: Małgorzata Hajewska-Krzysztofik, Sebastian Kawa, Marcin Koszałka, Ewa Puszczyńska i Maciej Sokołowski.

Wydarzeniem Roku mogą zostać: sukces filmu dokumentalnego "Pianoforte", otwarcie Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, płyta i trasa koncertowa #LetsBaRock, Jakub Józef Orliński i Aleksander Dębicz, pasmo sukcesów filmu "Dziewczyna z igłą" albo serial "Matki Pingwinów".

W kategorii Muzyka Filmowa Roku nominowane są soundtracki do "Brutalisty", "Dzikiego Robota", "Emilii Perez", "Kompletnie nieznanego", "Konklawe" i "Simony Kossak".

W kategorii MocNa Rzecz rywalizują park Akcji "Burza" w Warszawie, książka Magdaleny Grzebałkowskiej "Dezorientacje. Biografia Marii Konopnickiej", Centrum OKO w Bielsku-Białej, książka "Miasto Tańczącego Karpia" Aleksandry i Daniela Mizielińskich oraz internetowy mini-serial Muzeum Zamoyskich w Kozłówce.

MocArty: Możdżer, Więckiewicz i Tokarczuk na liście nagrodzonych w poprzednich latach

W dotychczasowych edycjach MocArtów statuetkami zostali wyróżnieni m.in. Leszek Możdżer, Mirosław Baka, Robert Więckiewicz, Ewa Błaszczyk, Tomasz Kot, Tomasz Bagiński, Janusz Gajos, Olga Tokarczuk, Sławosz Uznański, Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Zamek Królewski na Wawelu czy krakowski MOCAK.