Rekwizyty z "Gwiezdnych wojen", z filmów "Gladiator", "Kleopatra" czy widowiskowych Bondów trafią na aukcję. Licytacja potrwa od 14 do 17 listopada i według szacunków może przynieść ponad 10 milionów funtów, czyli ponad 51 milionów złotych.

/ BENJAMIN CREMEL/AFP/East News / East News

Propstore przygotował aukcję pamiątek związanych z filmem i telewizją i wystawia na sprzedaż ponad 1,8 tys. przedmiotów. Wylicytować będzie można m.in. laskę mistrza Yody, która została wykorzystana zarówno w "Imperium kontratakuje", jak i "Powrocie Jedi". Innym rekwizytem jest płaszcz Clinta Eastwooda z filmu "Dobry, zły i brzydki".

Prochowiec to strój, który jest synonimem większości zachodnich filmów – mówi Stephen Lane z Propstore. Uważa się, że to jeden z najlepszych tego typu filmów, a kostiumy Clinta Eastwooda z tych produkcji praktycznie nigdy nie pojawiają się na aukcjach – dodaje Lane.

Największym zainteresowaniem cieszy się hełm Sandtroopera ze sceny "Move Along" w filmie "Gwiezdne wojny: Nowa nadzieja", którego szacunkowa cena wynosi od 250 tys. do 500 tys. funtów brytyjskich. To niezwykle rzadki artefakt – powiedział Reuters Stephen Lane.

W sprzedaży znajduje się szeroki wybór kostiumów, w tym kostium Batmana Michaela Keatona z "Powrotu Batmana", garnitur noszony przez Daniela Craiga w filmie o Bondzie "Skyfall" oraz kurtka z 2015 roku, którą Marty McFly, grany przez Michaela J. Foxa, nosił w "Powrocie do przyszłości II".

Na licytację w listopadzie trafi też m.in. hełm i maska Maximusa, czyli rekwizyty Russella Crowe'a z filmu "Gladiator". Będzie też maska ducha noszona przez Henry'ego Winklera w roli dyrektora Arthura Himbry'ego w filmie "Krzyk" oraz sukienka noszona przez Elizabeth Taylor w "Kleopatrze".