Do 7 grudnia trwać będzie internetowa aukcja, na której można licytować kultowe pantofelki Judy Garland. Chodzi o słynne czerwone buciki z planu musicalu "Czarnoksiężnik z Oz", który zadebiutował w kinach w 1939 roku.

/ Shutterstock

Słynne czerwone pantofelki, które Judy Garland nosiła w najważniejszych scenach musicalu "Czarnoksiężnik z Oz", trafiły na aukcję „Hollywood/Entertainment Signature Auction”, organizowaną przez Heritage Auctions.

Cena wywoławcza przekroczyła 812 tysięcy dolarów.

Wykonane są z białej skóry pokrytej jedwabną tkaniną i ręcznie wyszywanymi cekinami. To jedna z czterech par obuwia filmowej Dorotki, które przetrwały do dziś.

Pozostałe trzy zostały sprzedane na aukcji w 1970 roku i trafiły do Smithsonian Institution, największego na świecie kompleksu muzeów i ośrodków edukacyjno-badawczych w Waszyngtonie.

Ostatnia para kultowych pantofli trafiła do kolekcjonera Michaela Shawa, który zdecydował się umieścić je w Judy Garland Museum w Grand Rapids w Minnesocie.

W 2005 roku te buty zostały skradzione, a FBI odnalazło je dopiero 13 lat później.

Kultowy musical

Oscarowy "Czarnoksiężnik z Oz" to dziś klasyka musicalu. 16-letnia wtedy Judy Garland śpiewała w tym filmie m.in. słynną piosenkę "Over the Rainbow", za którą otrzymała statuetkę Oscara.

Do historii popkultury przeszły także kostiumy aktorki. Na licytacjach osiągały zawrotne sumy. Kilkanaście lat temu jedną z sukni aktorki sprzedano za prawie pół miliona dolarów.