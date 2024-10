Jedną z najlepszych rzeczy jest to, że nie gram dla niebieskiej drużyny i nie kibicuję czerwonej. Nie myślę w tych kategoriach, co jest uwalniające. Nie mam kuzyna, który jest demokratą. Mój tata nie jest republikaninem. Nie jestem przywiązany do żadnej ze stron, dlatego mogę spojrzeć na sprawy w sposób antropologiczny, mitologiczny, dramatyczny. Gdybym mieszkał w Nowym Jorku, dorastał z tym facetem, być może inaczej postrzegałbym różne rzeczy - zwrócił uwagę Abbasi na łamach portalu Deadline, dodając, że amerykańska polityka kojarzy mu się z teatrem.

Fabuła jest autorskim spojrzeniem reżysera i scenarzysty na znajomość Trumpa i Cohna, jednak kluczowe momenty filmu nawiązują do prawdziwych wydarzeń. Wbrew sugestiom prawników, z którymi twórcy konsultowali dzieło, obraz zawiera jedną kontrowersyjną scenę. Jest to moment gwałtu, jakiego Trump miał dokonać na swojej żonie Ivanie.

Scena ta została zainspirowana zeznaniami Ivany w trakcie procesu rozwodowego w 1990 r. Później jednak kobieta wycofała się ze swoich słów, twierdząc, że nie chodziło jej o gwałt w dosłownym znaczeniu tego słowa. Według twórców scena ta ma symbolizować "punkt zwrotny w życiu Trumpa, kiedy traci miłość swojego życia".

W amerykańskich kinach film zadebiutował w ubiegłym tygodniu, a Donald Trump ostro skrytykował obraz, nazywając go "tanią, oszczerczą, obrzydliwą, grubo ciosaną polityczną robotą".

Autor tej sterty śmieci Gabe Sherman - beztalencie, które już dawno zostało zdyskredytowane - wiedział o tym, ale postanowił to zignorować. To smutne, że szumowiny takie jak ludzie zaangażowani w to - miejmy nadzieję - nieudane przedsięwzięcie mogą mówić i robić, co chcą, aby zaszkodzić ruchowi politycznemu, który jest znacznie większy niż ktokolwiek z nas - napisał Trump na swojej platformie Truth Social.