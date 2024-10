Po raz pierwszy informacje o rosyjsko-chińskim partnerstwie w tej sprawie przekazali mediom przedstawiciele amerykańskich służby we wrześniu. Przedsiębiorstwa z Chin dostarczają silniki lotnicze i komponenty elektroniczne na potrzeby produkcji dronów.

"Choć Stany Zjednoczone wcześniej nakładały sankcje na podmioty z Chin dostarczające kluczowe dane do rosyjskiej bazy wojskowo-przemysłowej, są to pierwsze sankcje USA nałożone na podmioty z Chin bezpośrednio opracowujące i produkujące kompletne systemy uzbrojenia we współpracy z rosyjskimi firmami" - podkreślił w oświadczeniu Departament Skarbu USA.

Rzecznik Departamentu Stanu Matthew Miller powiedział, że chińsko-rosyjskie drony były używane przez Rosję do uderzeń na infrastrukturę krytyczną i przyczyniły się do śmierci wielu ofiar cywilnych.

"Dzisiejsze działanie jest częścią naszych ciągłych wysiłków mających na celu zakłócenie prób podmiotów i osób z siedzibą w Chinach i Rosji wspierających nabywanie przez Rosję zaawansowanej technologii broni i komponentów. Będziemy nadal nakładać koszty na tych, którzy udzielają wsparcia rosyjskiej bazie wojskowo-przemysłowej" - zadeklarował Miller.