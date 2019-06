Policja zatrzymała jedną osobę w związku z atakiem na ratowników medycznych w Zielonej Górze. Informację dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

Zdj. ilustracyjne / Piotr Bułakowski / RMF FM

Do szarpaniny doszło wczoraj wieczorem, kiedy załoga karetki próbowała pomóc leżącemu na ulicy mężczyźnie.

Ok. godz. 23 karetka została wezwana do mężczyzny leżącego na ulicy Sienkiewicza w Zielonej Górze. Gdy ratownicy medyczni wraz z lekarzem podeszli do mężczyzny, żeby udzielić mu pomocy, ten nagle zaczął krzyczeć i wtedy do załogi karetki pogotowia podeszło dwóch mężczyzn. Mężczyźni ci utrudniali pracownikom czynności, przeszkadzali - mówi nam Małgorzata Stanisławska z zielonogórskiej policji.

Policja zatrzymała w tej sprawie jedną osobę. Przyjęliśmy zawiadomienie od jednego z ratowników, mamy również świadka bezpośredniego tych wydarzeń - dodaje Małgorzata Stanisławska.