Zderzenie autokaru, autobusu i osobówki w Dźwirzynie (woj. zachodniopomorskie). Ze wstępnych informacji wynika, że rannych zostało 16 osób, w tym 1 dziecko. Informację o wypadku i zdjęcie z miejsca zdarzenia dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

Zdjęcie z miejsca zdarzenia / Gorąca Linia RMF FM /

Lokalnym autobusem, autokarem i autem osobowym podróżowało w sumie 19 osób. Do wypadku doszło nie na moście nad Kanałem Resko, jak początkowo informowały służby, a około 100 metrów za przeprawą, od strony Mrzeżyna.



Jak dowiedział się reporter RMF FM, dwie osoby uczestniczące w wypadku zabrały do szpitali śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. To 10-letnie dziecko z urazem głowy i ok. 40-letnia kobieta z urazem mózgowo-czaszkowym. Obie te osoby były przytomne.



Pozostali ranni - wszyscy to osoby dorosłe - mieli urazy ogólne, potłuczenia, urazy kończyn, także urazy głowy. Oni sukcesywnie są rozwożeni do szpitali.



Okoliczności wypadku będzie wyjaśniać policja.

Wideo youtube