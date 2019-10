Kierowca samochodu osobowego jechał pod prąd autostradą A4 od węzła Kraków Bieżanów w kierunku Tarnowa. Ranna została jedna osoba - właśnie 87-letni sprawca wypadku. Informację o tym zdarzeniu dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

Po drodze kierowca spowodował co najmniej dwie kolizje, po czym zderzył się czołowo z prawidłowo jadącym autem. Jedna osoba została ranna. To 87-letni sprawca wypadku. Trafił do szpitala na badania.

W miejscu wypadku ruch w stronę Krakowa odbywał się pasem awaryjnym. Tworzyły się korki.