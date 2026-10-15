Żywności znów zabraknie? Izrael odcina kluczowe źródło zaopatrzenia w Gazie

RMF24

Izrael poinformował, że towary handlowe nie będą już przywożone do Strefy Gazy – przekazała agencja Associated Press. To spowoduje odcięcie głównego źródła m.in. żywności na dotkniętym wojną terytorium. Tymczasem wygłodzeni Palestyńczycy muszą stawić czoła nadchodzącej zimie.

Zawieszenie dostaw towarów handlowych ogłoszono w środowym komunikacie izraelskiego organu wojskowego nadzorującego pomoc humanitarną w Strefie Gazy – COGAT. Nie jest jednak jasne, czy ten organ podjął tę decyzję.

Posunięcie to oznacza natychmiastowe ograniczenie dostaw do Gazy. Obszar ten w praktyce jest całkowicie zależny od towarów, których transport przez przejście graniczne dopuszcza Izrael.

Izrael twierdzi, że to decyzja kupców w Gazie

COGAT stwierdził, że przekazuje decyzję podjętą przez miejscowych kupców w Strefie Gazy, którzy rzekomo mają dość tego, że Hamas nakłada podatki na ich ciężarówki i grozi im. Szef związku zawodowego kierowców ciężarówek w Strefie Gazy, Nahed Sheheiber, zaprzeczył jednak tym doniesieniom, twierdząc, że decyzję podjął Izrael.

Izrael od dawna oskarża Hamas o pobieranie opłat importowych w celu finansowania swojej działalności. Po ogłoszeniu zawieszenia dostaw, związek zawodowy kierowców ciężarówek w Strefie Gazy udał się do Ministerstwa Gospodarki Gazy, aby wyrazić zaniepokojenie i przekazać, że Izrael powołuje się na opłaty pobierane przez ministerstwo jako pretekst do wstrzymania dostaw towarów handlowych.

Ministerstwo żądało bowiem od kupców płacenia 10 tys. szekli (ok. 3226 dol.) za każdą ciężarówkę wjeżdżającą do Strefy Gazy – przekazał szef związku zawodowego. Na spotkaniu podsekretarz ministerstwa Khaled Al-Raqab powiedział związkowi, że kwota ta nie jest podatkiem, lecz darowizną, o którą ministerstwo zabiega, aby pomóc w opłacaniu urzędników państwowych w Strefie Gazy.

Co dalej z pomocą humanitarną?

Z komunikatu COGAT nie wynika jasno, czy agencjom pomocowym będzie wolno zwiększyć dostawy do Gazy w celu zrekompensowania strat w towarach handlowych. Zawieszenie dostaw wywołało bowiem obawy o wzrost cen. Ponadto organizacje humanitarne stwierdziły, że do utrzymania cen pod kontrolą potrzebne jest połączenie pomocy humanitarnej i silnego rynku handlowego.

Sam sektor humanitarny nie jest w stanie zaspokoić potrzeb wszystkich ludzi – powiedziała Shaina Low, rzeczniczka Norweskiej Rady ds. Uchodźców, organizacji pomocowej, cytowana przez Associated Press. Rynki muszą funkcjonować – dodała. Jak wskazała agencja, na początku tego roku warunki w Strefie Gazy w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego poprawiły się od czasu ogłoszenia klęski głodu w sierpniu 2025 r., ale nadal utrzymują się na poziomie kryzysowym.

Konflikt w Strefie Gazy. Ogromna liczba ofiar

Konflikt w Strefie Gazy rozpoczął się 7 października 2023 roku, gdy bojownicy Hamasu zabili około 1200 osób i wzięli 251 zakładników. Izrael odpowiedział masowym bombardowaniem i inwazją lądową, w wyniku której zginęło ponad 74 tys. Palestyńczyków, według danych Ministerstwa Zdrowia Gazy, przytoczonych przez Associated Press.

Ministerstwo twierdzi, że liczba ta obejmuje ponad 1400 Palestyńczyków zabitych od czasu wejścia w życie zawieszenia broni. W tym samym okresie w wyniku sporadycznych ataków w Strefie Gazy zginęło pięciu izraelskich żołnierzy. Ministerstwo nie rozróżnia ofiar cywilnych od bojowników. Twierdzi jednak, że kobiety i dzieci stanowią około połowy ofiar.

Resort zdrowia, będący częścią rządu kierowanego przez Hamas, jest z reguły uważany za rzetelny przez agencje Organizacji Narodów Zjednoczonych i niezależnych ekspertów.