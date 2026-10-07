Został niecały miesiąc. Niedługo Słowacy zamkną swoje szlaki w Tatrach

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Turyści chcący skorzystać ze swobodnej wędrówki po słowackich Tatrach mają na to jeszcze niecały miesiąc. Od 1 listopada słowacki Tatrzański Park Narodowy (TANAP) wprowadza coroczne zimowe zamknięcie wysokogórskich szlaków znajdujących się powyżej schronisk. Ograniczenia będą obowiązywać w znacznej większości przypadków do końca maja przyszłego roku.

Decyzja dotyczy m.in. popularnych tras prowadzących przez polsko-słowacką granicę, m.in. w rejonie Rysów, Kasprowego Wierchu, Wołowca i Rakonia. Choć po polskiej stronie szlaki formalnie pozostają dostępne przez cały rok, zimą nie będzie można kontynuować wędrówki na słowackie odcinki tych tras.

Jak wyjaśnia TANAP, zamknięcie ma chronić tatrzańską przyrodę w okresie zimowym, gdy zwierzęta potrzebują spokoju. Jest też związane z bezpieczeństwem odwiedzających. W wyższych partiach gór na szlakach pojawiają się lód i śnieg, a ryzyko lawinowe wyraźnie rośnie.

Są jednak wyjątki. Turyści nadal będą mogli wejść na Skrajne Solisko w Tatrach Wysokich. W Tatrach Zachodnich dostępne pozostaną żółte szlaki na Baraniec i Rohacz Płaczliwy. Do 15 grudnia otwarty będzie również żółty szlak prowadzący do Symbolicznego Cmentarza pod Osterwą, niedaleko Popradzkiego Stawu.

Zamknięty zostanie natomiast fragment czerwonego szlaku, czyli Tatrzańskiej Magistrali, między Popradzkim Stawem, Przełęczą pod Osterwą i Śląskim Domem. Ograniczenia obejmą zarówno turystów, jak i wspinaczy.

Służby apelują, by przed wyjściem w góry sprawdzać bieżące komunikaty o pogodzie, zagrożeniu lawinowym i dostępności tras. Z początkiem listopada w Tatrach szybko zapada zmrok, temperatury spadają poniżej zera, a warunki mogą zmienić się w krótkim czasie.

Polska zostawia swoje szlaki otwarte

W polskich Tatrach TPN również wprowadza zimowe ograniczenia, ale obejmują one wybrane odcinki. Od 1 grudnia do 15 maja całkowicie zamknięte są trasy: z Przełęczy w Grzybowcu na Wyżnią Kondracką Przełęcz, z Doliny Tomanowej na Chudą Przełączkę oraz ze Świstówki Roztockiej między Doliną Pięciu Stawów Polskich a Morskim Okiem.

Ponadto od 1 grudnia do końca lutego, między godz. 22 a 5, nie wolno poruszać się po szlakach na terenie TPN. Od 1 marca do 30 listopada obowiązuje natomiast stały zakaz wędrówek od zmierzchu do świtu. Wiosną, od 1 marca do 15 maja, na trasach Polana Chochołowska–Grześ oraz Grześ–Rakoń ograniczenia są dłuższe: szlaki pozostają niedostępne od zmierzchu do godz. 8 rano, co ma chronić tokowiska cietrzewi i głuszców.