Ulewy i burze towarzyszą cyklonowi Zorba, który szaleje na południu Grecji, w szczególności na wyspie Kithira i w rejonie miasta Kalamata. Siła żywiołu jest mniejsza niż początkowo prognozowano.

Władze ostrzegają mieszkańców, by bez potrzeby nie opuszczali domów. Na razie nie odnotowano ofiar żywiołu. Nie doszło również do żadnych poważnych zniszczeń.



Oczekuje się, że w dalszej części dnia cyklon Zorba - jak nazywają to zjawisko media i portale meteorologiczne - będzie przesuwał się na wschód i dotrze w okolice Aten oraz na Cyklady. Wiatr ma w porywach osiągać prędkość do 100 km na godzinę.



W południowej części Grecji wciąż występują przerwy w dostawach prądu. Z powodu intensywnych opadów i burz zawieszono kursy promów łączące Grecję kontynentalną z wyspami; są również utrudnienia na drogach.