Zmiana na stanowisku ministra obrony Ukrainy. Parlament dał zielone światło

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Ukraiński parlament zatwierdził w środę nominację Jewhenija Chmary na nowego ministra obrony - pisze Reuters. Prezydent Wołodymyr Zełenski zgłosił kandydaturę Chmary, którego wcześniej powołał na pełniącego obowiązki ministra, po odwołaniu w lipcu Mychajły Fedorowa.

Jewhenij Chmara nowym ministrem obrony Ukrainy. Na zdjęciu ilustracyjnym widać go uczestniczącego we wtorkowym ponownym pochówku pierwszego przewódcy Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN) Jewhena Konowalca (fot. ROMAN PILIPEY)

Jewhenij Chmara nowym ministrem obrony Ukrainy. Na zdjęciu ilustracyjnym widać go uczestniczącego we wtorkowym ponownym pochówku pierwszego przewódcy Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN) Jewhena Konowalca (fot. ROMAN PILIPEY) / AFP/East News

Za nominacją opowiedziało się 312 deputowanych. Do uzyskania większości potrzebnych było 226 głosów.

Jewhenij Chmara to generał major Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) i były dowódca elitarnego Centrum Operacji Specjalnych „A” – znanego jako „Alfa”.

Od stycznia 2026 roku Chmara był p.o. szefa SBU. Wcześniej służył m.in. w Centrum Specjalnego Przeznaczenia „Omega” Gwardii Narodowej, a następnie przez blisko 15 lat w strukturach SBU. Po rozpoczęciu pełnoskalowej rosyjskiej inwazji uczestniczył w działaniach na Kijowszczyźnie i w Donbasie, w tym w walkach o Siewierodonieck i Łysyczańsk. Był także zaangażowany w operację odzyskania Wyspy Węży w 2022 roku.

Jako szef „Alfy” odpowiadał za jednostkę specjalizującą się m.in. w wykorzystaniu dronów i operacjach dalekiego zasięgu. Jest odznaczony m.in. Orderem Bohdana Chmielnickiego oraz Krzyżem Zasługi Bojowej.

Dlaczego odwołano Mychajłę Fedorowa?

Mychajło Fedorow stracił stanowisko ministra obrony w lipcu w następstwie narastającego konfliktu z dowództwem ukraińskiej armii, przede wszystkim z naczelnym dowódcą Sił Zbrojnych Ukrainy gen. Ołeksandrem Syrskim. Spór miał dotyczyć tempa reform, prowadzenia działań wojennych oraz wdrażania technologii – zwłaszcza dronów – na froncie.

Fedorow, wcześniej minister transformacji cyfrowej, stawiał na szybką modernizację armii, ograniczanie biurokracji i walkę z korupcją w resorcie. Po dymisji mówił, że część inicjatyw jego ministerstwa była blokowana przez Sztab Generalny.