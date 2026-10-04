Zlokalizowano szczątki zaginionego samolotu. Jest nagranie z wieży kontroli

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Straż Przybrzeżna USA poinformowała, że znalazła szczątki samolotu transportu medycznego u wybrzeży wyspy Nantucket w stanie Massachusetts i prowadzi poszukiwania sześciu osób, które były na pokładzie. Z maszyną Gulfstream G100 utracono kontakt podczas lotu z Bermudów do Bostonu.

Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) przekazała Straży Przybrzeżnej w sobotę informację o utracie kontaktu z odrzutowcem Gulfstream lecącym z Bermudów do Bostonu. Kilka godzin później Straż Przybrzeżna oświadczyła, że „zlokalizowano pole szczątków, które zostało potwierdzone jako związane z zaginionym samolotem”.

Kto był na pokładzie samolotu?

Na pokładzie było czterech Kanadyjczyków -poinformował minister transportu Kanady Steven MacKinnon na platformie X. „Uważnie monitorujemy sytuację i współpracujemy z właściwymi władzami, podczas gdy trwają działania poszukiwawczo-ratownicze” - napisał.

Pozostałych dwóch pasażerów to obywatele Bermudów - przekazała Straż Przybrzeżna.

Poszukiwania są kontynuowane w pobliżu Nantucket, wyspy położonej na południe od lądu stałego Massachusetts.

Nagła utrata wysokości

Samolot, zarejestrowany na firmę Latitude Air Ambulance, wystartował z Bermudów o godzinie 00:41 w sobotę (03:01 GMT), według danych z serwisu śledzenia lotów FlightAware.

Maszyna przez większość czasu leciała na wysokości 7,3 tys. metrów, po czym obniżyła pułap do niespełna 3,5 tys. metrów w ciągu około dwóch minut, tuż przed utratą kontaktu przez kontrolerów lotu - wynika z danych.

Nagranie z wieży kontroli lotów

Lokalna stacja telewizyjna Boston 25 opublikowała nagranie audio z lotniska Boston Logan International, na którym kontroler ruchu lotniczego pyta pilota Gulfstreama: „Powiedział pan, że leci 'w ciemno'? Czy to pan powiedział?”.

Następnie kontroler zapytał, czy samolot zgłasza sytuację awaryjną. Nie usłyszano odpowiedzi.

Firma Latitude ma siedzibę w Ontario w Kanadzie i świadczy usługi medycznych ewakuacji.

Rząd Bermudów jest w kontakcie z władzami amerykańskimi oraz rodzinami pasażerów - napisał premier Bermudów, David Burt, w oświadczeniu opublikowanym na Instagramie. „Modlimy się, aby wszystkie sześć osób zostało odnalezionych całych i zdrowych” - dodał.