Miś Junior ma 12 centymetrów wzrostu i jasnobrązowe futro. Kosztował niecałe 10 dolarów. Zaginął w lipcu w Berlinie, a właścicielka Juniora obiecuje 1000 euro nagrody dla znalazcy. "To czyni go teraz chyba najdroższym pluszakiem w Berlinie" - pisze w środę dziennik "Berliner Zeitung".

Zdjęcie ilustracyjne / Jakub Kaczmarczyk / PAP

55-letnia Marina z Hamburga prawie pięć tygodni temu była w stolicy Niemiec. Podczas wycieczki w Ogrodach Świata w dzielnicy Marzahn zauważyła, że zniknął Junior - jej miś. Ta strata jest dla mnie naprawdę bolesna - mówi w rozmowie z gazetą.



Junior ma jasnobrązowe futro, białe uszy i czarne oczy. Liczy już sobie 17 lat. Marina kupiła małego misia za niecałe 10 dolarów w kiosku w Nowym Jorku. Od tamtej pory nosiła go zawsze ze sobą aż do 2 lipca 2022 roku.



Od tego dnia kobieta dwukrotnie już przyjeżdżała do Berlina i rozlepiła kilkadziesiąt ulotek: ze zdjęciem Juniora i obietnicą 1000 euro - zauważa "Berliner Zeitung".