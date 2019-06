W wyniku wypadku, do którego doszło w środę podczas prac remontowych kolejki gondolowej na górę Titlis w środkowej Szwajcarii, zginęła jedna osoba, a sześć zostało rannych - poinformowała miejscowa policja.

Wypadek podczas prac remontowych kolejki gondolowej na górę Titlis w środkowej Szwajcarii / URS FLUEELER / PAP/EPA

Do zdarzenia doszło w kompleksie leżącym ok. 35 km na południe od Lucerny. Podczas prac zerwała się lina podtrzymująca jeden z wagoników kolejki i uderzyła w robotników. Jeden z nich zginął, dwóch odniosło poważne rany, a pozostali - lekkie obrażenia. Trzech pracowników zabrano do szpitala śmigłowcami. Nie ucierpiał natomiast żaden turysta.

Jak zaznacza operator, w chwili wypadku na głównej linie nie były zawieszone żadne wagoniki.

Wszczęto śledztwo, które ma wyjaśnić przyczyny zdarzenia.