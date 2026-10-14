Zełenski „zdradzony”? USA mogły celowo nie przekazać Ukrainie ostrzeżeń

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Stany Zjednoczone mogły celowo nie przekazać Ukrainie wczesnych ostrzeżeń o rosyjskich uderzeniach rakietowych — podała stacja CBS News, powołując się na źródła zaznajomione ze sprawą. W atakach na Kijów i inne ukraińskie miasta miało zginąć sześć osób, a około 600 tys. odbiorców zostało pozbawionych prądu. Wołodymyr Zełenski zapytany w rozmowie z brytyjskim dziennikarzem Piercem Morganem, czy czuje się zdradzony przez Donalda Trumpa, odpowiada: „Tak, ale to skomplikowane”.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że przed rosyjskim ostrzałem rakietami balistycznymi, przeprowadzonym we wtorek w nocy, Kijów nie dostał od partnerów wcześniejszego ostrzeżenia.

Według rozmówców CBS News, amerykańscy urzędnicy mieli tłumaczyć stronie ukraińskiej, że system wykrywania rosyjskich startów rakiet nie działał z powodu złych warunków pogodowych. Wcześniej podobną informację przekazało Politico. Anonimowi ukraińscy przedstawiciele, cytowani przez stację, nie dali jednak wiary temu wyjaśnieniu i sugerowali, że USA mogły manipulować funkcjonowaniem systemu.

CBS News podkreśla, że podczas kolejnej fali ataków — w środę w nocy — system wczesnego ostrzegania miał już działać.

Setki tysięcy osób bez energii

Zełenski przekazał, że Rosja użyła w nocnym ataku ponad 39 rakiet balistycznych oraz ponad 120 dronów uderzeniowych i amunicji krążącej. Celem miały być przede wszystkim obiekty energetyczne i infrastruktura krytyczna w Kijowie oraz Charkowie.

Według ukraińskiego prezydenta zginęło sześć osób, a około 600 tys. odbiorców zostało odciętych od dostaw prądu.

Donald Trump zaprzeczył we wtorek, by USA przestały dzielić się z Ukrainą informacjami wywiadowczymi. Pomagamy im, ale przede wszystkim pomagamy osiągnąć ostateczne rozwiązanie. Chcemy zakończenia wojny – powiedział, cytowany przez CBS News.

Stacja podała także, że ukraińskie wojsko miało od wtorkowego wieczoru obserwować problemy z działaniem systemu Starlink. Jest on wykorzystywany m.in. do łączności, rozpoznania oraz prowadzenia operacji z użyciem dronów w warunkach intensywnego zagłuszania elektronicznego.

Źródła w ukraińskim resorcie obrony miały przekazać CBS News, że SpaceX bez uprzedzenia ograniczyło działanie terminali Starshield — wojskowej wersji systemu. Ma to utrudniać misje ukraińskich bezzałogowców, logistykę oraz przekazywanie sygnału na froncie.

CBS News zaznacza, że zwróciło się o komentarz do SpaceX, Białego Domu i Pentagonu.

Sikorski nie wytrzymał. Zaczepił Muska po informacji ws. Starlinków Polski minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski reaguje na najnowsze doniesienia w sprawie ograniczenia funkcjonowanie terminali internetu satelitarnego Starlink w Ukrainie. Szef polskiej dyplomacji napisał w tej sprawie krótki post na…

Kijów apeluje o reakcję, Zełenski przyznaje, że czuje się zdradzony

Wołodymyr Zełenski wezwał Stany Zjednoczone i pozostałych partnerów do zdecydowanej odpowiedzi na rosyjskie uderzenia. Ocenił, że skala ataku świadczy o lekceważeniu przez Moskwę stanowiska Waszyngtonu.

W środowym wywiadzie dla brytyjskiego dziennikarza Pierce'a Morgana Zełenski odpowiadał na pytania, dotyczące nagle wprowadzonych ograniczeń w amerykańskiej pomocy. Padło także pytanie o niedawno zawarte porozumienie między Trumpem i Putinem w kwestii dostaw rosyjskiego diesla. „Tak, czuję się zdradzony, ale to bardziej skomplikowane niż moje uczucia i emocje” - odparł ukraiński przywódca, dodając, że „to wielka szkoda, że tracimy silnego sojusznika”.

„Jeśli chcesz pozostać neutralny, to bądź neutralny, ale to bolesne, gdy Trump wybrał inną stronę niż nasza...” - stwierdził Zełenski.